Мариуполь в оккупации: жизнь напоминает Средневековье – люди пьют воду из рек, а моются в ведре

Тем временем оккупанты заявили о намерении переименовать город в Жданов

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе, где когда-то бурлила жизнь и люди наслаждались красотой Азовского моря, пребывание сейчас больше напоминает Средневековье. "Русский мир" принес в город разруху, полное отсутствие комфортных для жизни условий и даже питьевой воды, а россияне в это время сообщили об окончании выдачи гуманитарной помощи.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном Telegram-канале.

По его словам, местным жителям во вторник, 26 июля, россияне сообщили о том, что не будут больше выдавать гуманитарную помощь. На этот шаг пошли, чтобы заставить людей работать на завалах. Это спровоцировало еще большие очереди у временных пунктов выдачи "гуманитарки", о чем свидетельствует соответствующее видео.

Помимо проблем с едой в оккупированном городе есть проблемы с питьевой водой. Как показало исследование, оккупанты предоставляют мариупольцам воду непригодную для потребления в качестве питьевой, которую набирают в реках Мариуполя.

По информации Андрющенко, в Приморском районе города для расселения оставшегося населения начали возведение бетонных бараков. Их в народе окрестили "путинками", однако это жилье вряд ли можно назвать комфортным для жизни.

А вот в Левобережном районе и отдаленных уголках Кальмиусского люди вообще не живут, а выживают. Ящики от оружия здесь служат дровами, на кострах люди варят еду, полуразрушенные дворы завалены мусором, а гигиенические процедуры люди проводят в ведре.

"Средневековье поселилось в Мариуполе вместе с оккупантами", — подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Несмотря на огромную кучу проблем, появилась информация, что россияне решили изменить название Мариуполя. Временно оккупированный город хотят переименовать в честь одного из сталинских преступников участвовавшего в репрессиях Андрея Жданова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по информации местных жителей, более-менее сохранилась в Мариуполе часть проспекта Металлургов от рынка до улицы Кирова, 23-й микрорайон и часть проспекта Строителей от Лавицкого до спуска в порт. Однако в этих районах и уцелевших домах разместилась так называемая "администрация" оккупированного города.