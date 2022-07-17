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Без связи и зарплат, но с продуктами по заоблачным ценам: как выживает разрушенный россиянами Мариуполь

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Как мариупольчане выживают при русском мире
Как мариупольчане выживают при русском мире

Как на самом деле живут жители временно оккупированного Мариуполя

В то время как пропагандисты пытаются рассказывать о хорошей жизни разрушенного оккупантами Мариуполя, один из местных жителей рассказал "Телеграфу", как выживает город и его жители.

По его словам, жизнь местных жителей с момента оккупации почти не изменилась и сосредоточена скорее на окраинах города — там продолжают выживать люди и разбирают завалы. В то время как за центр, который фактически разрушен, оккупанты не берутся.

"Города нет. Только разрушенные коробки. Хотя есть несколько почти уцелевших мест, в них расположены здания "администрации". Более-менее сохранились в центре часть проспекта Металлургов от рынка до улицы Кирова, район 23-го микрорайона и часть проспекта Строителей от Лавицкого до спуска в порт", — говорит о немногих уцелевших оазисах в центре города собеседник "Телеграфа".

Примерно так сейчас выглядят многие дома в центре города

Жители города по-прежнему остаются без света и газа, то есть лишены простейших удобств, но кое-где все же восстановили подачу воды. Но основной проблемой остаются заоблачные цены на продукты и отсутствие денег их купить.

"Многие уезжают, но в основном либо в Россию, либо в Европу. Цены заоблачные и денег нет. Тем, кто ходит на работу начали что-то выплачивать, говорят дают 2/3 за последний месяц работы, а прежнее не выплачивают вообще. В школах с мая выплатили по одному продуктовому пайку, а тем, кто был с самого начала — целых 11 тысяч рублей (5500 гривен – ред.). При этом паек был в картонном ящике с надписью "своих не бросаем". Дали его один раз, теперь хоть эти пайки дают в пакетах. Наверное, "не бросают своих" теперь в Лисичанске и Северодонецке", — грустно иронизирует наш собеседник.

Многие здания инфраструктуры разрушены

Что до цен, то денежный оборот в Мариуполе идет в гривне и рублях, но если на гривне есть какие-то пятна или надписи ручкой, такие купюры не принимают, возможно чего-то опасаются. Сами же цены варьируются, от достаточно дешевых овощей, которые стоят в гривневом эквиваленте и впрямь сравнительно недорого, картофель — 18-20 грн, огурцы — 18-25, помидоры 25-40, до весьма дорогих других продуктов. К примеру 2-литровая бутылка пепси-колы обойдется в 110 гривен, туалетная бумага от 25 гривен, но чаще 30-35, чай – 50 гривен за 25 пакетиков, а 500 граммов кофе Нескафе — 570 гривен.

"Все что более-менее качественное стоит очень дорого, та же пепси-кола за 110 гривен – российская и имеет отвратительный вкус. В мае была в продаже белорусская – та была качественной. Мясные продукты по цене вообще космос", — говорит собеседник "Телеграфа".

Сильно угнетает тех, кто остался – отсутствие связи с родными и знакомыми, живущими в свободной Украине.

Многим просто некуда деваться из разрушенного города

"В городе есть ряд мест, где работает бесплатный Wi-fi, так желающие пообщаться вынуждены ехать на одну из таких точек и ловить связь — иначе пока никак", — заключает наш собеседник.

Тем временем на Херсонщине оккупанты всячески стараются сделать картинку процветания и одобрения местным населением действий оккупантов.

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#Мариуполь #Оккупанты #Война с РФ #Российские оккупанты