Жизнь в оккупации. В Бердянске люди живут в страхе и с дефицитом товаров на полках

Оккупанты кошмарят местное население постоянными проверками

Курортный городок Бердянск в Запорожской области ежегодно собирал тысячи туристов со всех уголков Украины, но в 2022 году местные пляжи безнадежно пусты, ведь он находится под оккупацией российских войск. Уровень жизни здесь значительно ухудшился, а оккупанты держат людей в страхе.

Как говорится в сюжете ТСН, в Бердянск в этом году приезжают только местные или граждане, вырвавшиеся из городов, где были интенсивные обстрелы. Даже такое количество людей не спасает, ведь пляжи практически пустые, а центральные улицы вообще пустые. Хотя еще в прошлом году там было множество аттракционов, на которых бурлила жизнь.

Наглядный пример, как изменился Бердянск в оккупации

Российские военные не дают нормально жить местным и держат их в страхе — по улицам Бердянска ездит маркированная техника, солдаты проверяют документы и дома. Повсюду по городу висят российские триколоры и билборды с пропагандой, а любые упоминания об Украине пытаются стереть.

Люди живут не только в постоянном страхе, но и в условиях дефицита продуктов. Свидетельством тому является ситуация на рынке "Нагорный", где раньше можно было купить домашнее молоко, сыры, мясо, колбасы. Сейчас там практически ничего кроме сезонных овощей и фруктов нет. Более того, торговые точки массово пылают без причин.

В магазинах Бердянска ассортимент товаров, по словам местных жителей, мизерный или цены завышены в несколько раз. Люди пытаются заказывать товары из Украины, но автомобили с ними не всегда пропускают.

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