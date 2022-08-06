Жизнь в оккупации. Бердянск: люди проигнорировали "ярмарку пива" от россиян (фото)

Горожане мероприятие проигнорировали

Оккупанты решили задобрить жителей Бердянска (Запорожская область) и устроили ярмарку пива, однако мероприятие явно пошло не по плану, так как на него никто не пришел.

Соответствующими фото поделился телеграм-канал "СтратКом ЗСУ". Несмотря на громкое название, на кадрах видно, что одинокий фургон со столиком и являлся тем, что было названо "ярмаркой".

Мероприятие стартовало в 12:00 на Приморской площади, однако посетить его решили разве что случайные прохожие, которые оказались неподалеку.

"Оккупированный Бердянск, орки устроили фестиваль пива. На площади ажиотаж", — прокомментировали ситуацию в СтратКоме.

Как сообщалось ранее, в Бердянске после начала оккупации сильно упал уровень жизни, а россияне держат местных жителей в страхе. Так по улицам Бердянска ездит маркированная техника, солдаты проверяют документы и дома. Повсюду по городу висят российские триколоры и билборды с пропагандой, а любые упоминания об Украине пытаются стереть.

Также в городе наблюдается дефицит продуктов питания и если на местных рынках еще можно найти дешевые овощи, то вот за молочкой и мясом придется идти в магазины и покупать их по завышенным ценам.