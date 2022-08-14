Ціни у двох валютах та повне море медуз: як проходить серпень в окупованій Кирилівці (фото, відео)

До пляжів добираються місцеві жителі та рідкісні приїжджі з окупованої території.

Один із найбільших курортів Запорізької області Кирилівка в окупації з лютого 2022 року. Сезон цього літа так і не розпочався на повну силу. До середини серпня у селищі працює кілька продуктових, відкрився магазин із дрібницями, але на пляжах все також порожньо.

"Телеграф" дізнався, як живе курортне селище та скільки зараз просять за відпочинок власники місцевих закладів. Вони все ще не зневірилися хоч якось залучити туристів. Відпочити в люкс номерах у готелі з басейном у центрі Кирилівки на середину серпня можна за 250 грн з особи.

Але бажаючих скористатися пропозицією є небагато — у розпал пляжного часу 10-11 ранку вулиці селища та пляжі порожні. Ситуація не змінюється та в інший час доби. Люди є, але їх дуже мало.

Вулиця, що веде до пляжу

Пляж біля бази "Водний світ"

У закладах та магазинах ціни схожі з усім окупованим півднем України. У магазинах цінники виставляють у гривнях, але вказують на другу ціну в рублях. Крупи та борошно продають, в основному, на вагу.

Ціни у магазині

Поїсти у закладі у Кирилівці можна непогано і на 200 гривень, з’ївши і перше, і друге. За порцію шурпи просять 100 грн, а шашлик оцінюють у 70 грн за 100 грамів. Дині та кавуни на шляху на пляж можна придбати по 10 грн за кілограм.

Ціни на обіди в Кирилівці

У морі, як це притаманно Азовського узбережжя у серпні, багато медуз. 2022 року для них роздолля, адже відпочиваючих майже немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається на інших курортах Азовського моря — у Щасливцевому та на соляних озерах, а також у Бердянську, де люди ігнорують свята окупантів.