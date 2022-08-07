"Бойові" медузи та псевдосвята окупантів: як живе Кирилівка без туристів (фото, відео)

Спроби розпочати сезон не мали успіху

Курортна Кирилівка у Запорізькій області завжди славилася не лише своїм неглибоким та теплим Азовським морем, а й галасливими народними гуляннями. Аквапарк, дитячі свята – все це приваблювало людей на літній відпочинок. Але з приходом окупантів усе змінилося — попри всі зусилля колаборантів Кирилівка обезлюдніла.

На пляжах у серпні зазвичай яблуку нема де впасти, але не в сезон 2022 — рідкісні купальники та відпочиваючі або мешкають у Кирилівці, або виїхали з іншого окупованого населеного пункту Запорізької області. На базах уночі звучить музика, але нема кому під неї влаштовувати вечірки біля басейну.

Інфраструктура потроху занепадає — ринок закритий, на пляжі працює вдень лише один кіоск, який продає пиво та воду. У готелях на узбережжі номери коштують набагато менше у порівнянні з минулими сезонами, на базі з басейном, свіжим ремонтом, гарною територією та всім необхідним можна зупинитися від 150 грн з особи в номерах підвищеного комфорту та люксу.

Окупанти намагалися імітувати бурхливе життя та організували традиційне морське свято "День Нептуна". Але попри те, що людей пропонували підвезти автобусами, приїхати на дійство бажаючих знайшлося небагато.

Глядачів намагалися зацікавити костюмами у морській тематиці

Серед охочих прийти на дійство майже немає молоді

Мешканці скаржаться на дефіцит необхідних товарів, зокрема ліків. Для того, щоб знайти працюючий магазин чи аптеку, необхідно витратити чимало часу.

Море у 2022 році хоч і відрізняється красою та чистотою, але не позбавлене медуз — у серпні вони знову заполонили пляжі у Кирилівці. Люди жартують про бойових українських медуз, на варті пляжів від окупантів.

Нагадаємо, у Кирилівці здивували ціни на частину продуктів — за банку сардин в окупації доведеться віддати 100 грн, а за кілограм вафель — понад 200 грн.

Ціни в окупації дивують не лише українців, а й самих загарбників. Так, у Мелітополі дружина росіянина влаштувала в магазині п’яний скандал через ціну на алкоголь. Ймовірно, її шокувала ціна горілки — 300 грн за пляшку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Бердянську намагалися влаштувати ярмарок пива, але навіть хмільний напій у спеку від окупантів не привабив українців.