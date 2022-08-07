"Боевые" медузы и псевдопраздники оккупантов: как живет Кирилловка без туристов (фото, видео)

Попытки начать сезон не увенчались успехом

Курортная Кирилловка в Запорожской области всегда славилась не только своим неглубоким и теплым Азовским морем, но и шумными народными гуляниями. Аквапарк, детские праздники — все это привлекало людей на летний отдых. Но с приходом оккупантов все изменилось — несмотря на все усилия коллаборантов, Кирилловка обезлюдела.

На пляжах в августе обычно яблоку негде упасть, но не в сезон 2022 — редкие купальщики и отдыхающие либо живут в Кирилловке, либо выехали с другого оккупированного населенного пункта Запорожской области. На базах ночью звучит музыка, но некому под нее устраивать вечеринки у бассейна.

Инфраструктура понемногу хиреет — рынок закрыт, на пляже работает днем только один киоск, который продает пиво и воду. В отелях на побережье номера стоят намного меньше в сравнении с прошлыми сезонами, на базе с бассейном, свежим ремонтом, красивой территорией и всем необходимым можно остановиться от 150 грн с человека в номерах повышенного комфорта и люксе.

Оккупанты пытались имитировать бурную жизнь и организовали традиционный морской праздник "День Нептуна". Но несмотрян на то, что людей предлагали подвезти автобусами, приехать на действо желающих нашлось немного.

Зрителей пытались заинтересовать костюмами в морской тематике

Среди желающих прийти на действо почти нет молодежи

Жители жалуются на дефицит необходимых товаров, в частности — лекарств. Для того, чтобы найти работающий магазин или аптеку, необходимо потратить немало времени.

Море в 2022 году хоть и отличается красотой и чистотой, но не лишено медуз — в августе они снова заполонили пляжи в Кирилловке. Люди шутят про боевых украинских медуз, на страже пляжей от оккупантов.

Напомним, в Кирилловке удивили цены на часть продуктов — за банку сардин в оккупации придется отдать 100 грн, а за килограмм вафель — более 200.

Цены в оккупации удивляют не только украинцев, но и самих захватчиков. Так, в Мелитополе супруга россиянина устроила в магазине пьяный скандал из-за цены на алкоголь. Вероятно, в шок ее повергла цена водки — 300 грн за бутылку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Бердянске пытались устроить ярмарку пива, но даже хмельной напиток в жару от оккупантов не привлек украинцев.