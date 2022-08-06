Пять дней в адской очереди: жительница Херсона рассказала, как уезжала из оккупации

Оккупанты превращают стояние в очереди в настоящую пытку

Пока россияне пытаются безуспешно промыть мозги жителям Херсонской области, местные продолжают всеми возможными способами выезжать на подконтрольную территорию. Это стоит больших усилий, значительных затрат времени и большого дискомфорта, но люди готовы на все, лишь больше не видеть захватчиков.

О том, как происходит выезд из оккупированного города в сторону Запорожья, рассказала в Twitter жительница Херсона по имени Юлия. По ее словам, дорога в 319 км, которую в мирное время можно было проехать через 5 часов, заняла 5 дней. За это время людям пришлось пройти более 30 блокпостов, провести много часов на палящей жаре и пережить не один обыск.

Очередь была настолько огромной, что в один из дней водитель вывозившей людей машины поехал стоять в ней без пассажиров – шансов выбраться к вечеру просто не было. Машина, в которой ехала Юлия, была в четвертой сотне. Впрочем, людей в очереди кормят: кофе стоит 20 грн, обед из картофеля с мясом и борща в пивном стакане – 50 грн, купить можно даже херсонский арбуз. Люди развлекаются настольными и карточными играми, некоторые отходят в поле, где можно поймать, пусть плохой, но все же мобильный интернет.

В очереди на выезд можно купить даже арбуз херсонский

Оккупанты выпускают автомобили, как захотят – могут работать целый день и "обработать" пару сотен авто, а могут выделить на выезд всего два часа и выпустить не более трех десятков. В колонну часто пробиваются автобусы, платящие оккупантам за выезд без очереди, есть также люди, торгующие местами в ней. Такая наглость провоцирует конфликты, порой довольно ожесточенные.

Тех, кто проверяет на финальном блокпосте перед "серой зоной", Юлия охарактеризовала, как "тупых" — они спрашивают о профессии, но могут не знать, что означает услышанное название. Так разговаривавший с ней так и не смог понять, что такое HR и собеседование. Девушку подробно расспросили о татуировках и проверили ее ноутбук. Вероятно, проверка проходит с помощью программы, которая поднимает все, что было удалено недавно.

Люди в очереди спасаются юмором, общением и настольными играми

После обыска вещей машина, в которой ехала девушка, в сопровождении чеченца уехала по направлению к "серой зоне". Дорога пролегала мимо полностью сгоревших машин и места, где ракета застряла в асфальте. Были также мины, которые нужно было объезжать.

"Серую зону" постоянно обстреливают, поэтому ее пришлось преодолевать на большой скорости, рискуя на подъеме скатиться назад. В очереди перед выездом циркулируют слухи о подстреленных на этом участке машинах, которые часто обрастают невероятными подробностями и превращаются в фейки. Но люди спасаются от этих ужасов общением и юмором. "Если бы не юмор, то все раскисли бы еще в первый день", — пишет девушка.

Иногда случаются ДТП, например, фуры сползают в кювет

Когда ее машина добралась до Запорожья, Юлия отметила, что на месте чувствуется усталость от беженцев, однако никого не бросают без помощи – кормят, селят, обеспечивают душем. "После оккупации и ужасов, выезд – это как последнее испытание, и стоит полежать на асфальте, чтобы закрепить это все и потом почувствовать свободу. Чувства невероятные", — пишет девушка. Сирену воздушной тревоги, услышанную на подконтрольной территории, она описала, как нечто более страшное, чем взрывы дома. "Я прошла через ад и это навсегда меня поменяло", — утверждает жительница Херсона. И добавляет, что теперь придется лечить ПТСР, но теперь она все равно в безопасности.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Северодонецке в Луганской области ситуация настолько катастрофическая, что люди вынуждены пить воду из скважин, зараженную токсинами, возникающими от разложения тел — трупы просто не убирают с улиц. Поэтому выжившие массово и тяжело болеют.