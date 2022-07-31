Жизнь в оккупации. Северодонецк: трупы с улиц не убирают, а люди пьют зараженную воду

Оккупанты не торопятся убирать трупы своих сослуживцев с улиц

В недавно захваченных населенных пунктах Луганской области из-за антисанитарии наблюдается стремительное распространение инфекционных заболеваний.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире единого марафона новостей, причиной резкой вспышки болезней является то, что тела убитых оккупантов и мирных жителей с улиц никто не убирает, а разборы завалов не проводятся.

По его словам, главной проблемой там является отсутствие чистой питьевой воды, из-за чего людям приходится набирать ее со скважин, в которые могли попадать продукты разложения тел.

В оккупированный Северодонецк, говорит Гайдай, прибыли врачи из россии, но по больнице они перемещаются исключительно в защитных костюмах.

"Люди по больнице ходят в защитных костюмах. Потому что сейчас началась мощная инфекция", — констатировал Гайдай.

Как сообщалось ранее, жителей Мелитополя продолжают накачивать пропагандой, пытаются пробудить ностальгию по СССР и воззвать к "братским" чувствам в отношении россии, — однако, судя по свежим пропагандистским газетам, существенно расширять оккупированные территории россияне не планируют.