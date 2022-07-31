Життя в окупації. Сєвєродонецьк: трупи з вулиць не прибирають, а люди п’ють заражену воду

Окупанти не поспішають прибирати трупи своїх товаришів по службі з вулиць

У нещодавно захоплених населених пунктах Луганської області через антисанітарію спостерігається стрімке поширення інфекційних захворювань.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі єдиного марафону новин, причиною різкого спалаху хвороб є те, що тіла вбитих окупантів та мирних жителів з вулиць ніхто не прибирає, а розбори завалів не проводяться.

За його словами, головною проблемою там є відсутність чистої питної води, через що людям доводиться набирати її зі свердловин, до яких могли потрапляти продукти розкладання тіл.

До окупованого Сєвєродонецька, каже Гайдай, прибули лікарі з росії, але лікарнями вони переміщаються виключно у захисних костюмах.

"Люди по лікарні ходять у захисних костюмах. Тому що зараз розпочалася потужна інфекція", - констатував Гайдай.

Як повідомлялося раніше, мешканців Мелітополя продовжують накачувати пропагандою, намагаються пробудити ностальгію за СРСР і звернутися до "братських" почуттів щодо росії, проте судячи зі свіжих пропагандистських газет, істотно розширювати окуповані території росіяни не планують.