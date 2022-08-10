Арабатська стрілка в окупації: як виглядають Щасливцеве та відомі соляні озера (фото, відео)

Росіяни окупували косу однією з перших

Одне з найулюбленіших місць відпочинку українців на Азовському морі — Арабатська стрілка. Сюди виїжджали і "дикунами", і на бази відпочинку. Знаходиться коса на Херсонщині та тягнеться до Криму. Починається вона з Генічеська, але туристи найчастіше їхали далі — до Генгорка, Щасливцевого, Стрілкового. В окупації населених пунктів з лютого, порожні пляжі та високі ціни тут уже стали характерними для сезону 2022 року.

В окупації Арабатка з 24 лютого бойових дій тут немає, але в Генічеському районі регулярно помічають російську техніку та авіацію, а напередодні відбувся "бавовна" між Партизанами та Новоолексіївкою, куди туристи з 2014 року після окупації Криму прибували поїздом.

Російські гелікоптери пролітають над пляжами на малій висоті.

Одна з головних визначних пам’яток регіону — солоні озера пустує. Краєвиди рожевих озер та корисні якості солі приваблювали сотні туристів. У серпні 2022 року сюди забрідають рідкісні місцеві жителі та окупанти.

Багато місцевих жителів втратили доходи, оскільки основною частиною заробітку влітку були туристична сфера та постачання свіжих фруктів та овочів за межі області. На Арабатській стрілці продовжують роботу лише мала частина кафе та готелів, а в магазинах найчастіше продають російські товари, які викликають сумнів своєю якістю. У локальних групах з’являються повідомлення про продаж контрабандних товарів із підконтрольної частини України.

Через проблеми зі зв’язком багато хто залишився без контактів із рідними — росія глушить українських операторів. Інтернет працює із перебоями. До Херсонської області завезли 22 тисячі приставок для ТБ, щоб транслювати 26 каналів із російською пропагандою. Але в Генічеському районі багато хто чекає на звільнення — до нього готуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть чорноморські курорти Херсонської області — Залізний Порт та Лазурне. Ситуація складна і в тих містах, де основний дохід не був пов’язаний з туризмом, наприклад, у Мелітополі, де надхмарні ціни шокують городян.