Арабатская стрелка в оккупации: как выглядят Счастливцево и известные соляные озера (фото, видео)

Россияне оккупировали косу одной из первых

Одно из любимых мест отдыха украинцев на Азовском море — Арабатская стрелка. Сюда выезжали и "дикарями", и на базы отдыха. Находится коса в Херсонской области и тянется до Крыма. Начинается она с Геническа, но туристы чаще всего ехали дальше — в Генгорку, Счастливцево, Стрелковое. В оккупации населенный пункты с февраля, пустые пляжи и высокие цены здесь уже стали характерными для сезона 2022.

В оккупации Арабатка с 24 февраля, боевых действий здесь нет, но в Геническом районе регулярно замечают российскую технику и авиацию, а накануне произошла "бавовна" между Партизанами и Новоалексеевкой, куда туристы с 2014 года после оккупации Крыма прибывали на поезде.

Российские вертолеты пролетают над пляжами на малой высоте.

Одна из главных достопримечательностей региона — соленые озера пустует. Пейзажи розовых озер и полезные качества соли привлекали сотни туристов. В августе 2022 сюда забредают редкие местные жители и оккупанты.

Многие местные жители потеряли доходы, поскольку основной частью заработка летом были туристическая сфера и поставка свежих фруктов и овощей за границы области. На Арабатской стрелке продолжают работу лишь малая часть кафе и отелей, а в магазинах продают чаще всего российские товары, которые вызывают сомнение своим качеством. В локальных группах появляются сообщения о продаже контрабандных товаров из подконтрольной части Украины.

Из-за проблем со связью многие остались без контактов с родными — россия глушит украинских операторов. Интернет работает с перебоями. В Херсонскую область завезли 22 тысячи приставок для ТВ, чтобы транслировать 26 каналов с российской пропагандой. Но в Геническом районе многие ждут освобождения — к нему готовятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут черноморские курорты Херсонской области — Железный Порт и Лазурное. Ситуация сложная и в тех городах, где основной доход не был связан с туризмом, например в Мелитополе, где заоблачные цены шокируют горожан.