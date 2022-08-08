Железный Порт и Лазурное: как выглядят украинские курорты в оккупации (фото, видео)

Курорты напоминают декорации к фильмам — пустые и безжизненные

Южный край Херсонской области традиционно привлекал туристов — сочные и сладкие фрукты, ласковое Черное море и вся необходимая инфраструктура. Но с приходом оккупантов перспективы туристического сезона таяли — в августе, который на черноморском побережье области был одним из пиковых месяцев, желающих погреться под южным солнцем не прибавилось. "Телеграф" уже рассказывал, что во многих курортных поселках оккупанты обустроили свои базы, которые время от времени взлетают на воздух.

Обычным жителям в Лазурном и Железном Порту, популярных местах отдыха, жить в оккупации непросто — заработка нет, в море есть риск подорваться на мине, а цены иногда кусаются. Многие уезжают на подконтрольную территорию.

Чтобы выехать из Лазурного через Новую Каховку в Запорожье нужно не только провести несколько дней в дороге, которая раньше занимала часы, и пройти пропускные процедуры оккупантов, но и иметь определенные финансовые средства. Вывозят на автобусах в основном женщин, детей и мужчин старше шестидесяти, а стоимость проезда в более менее комфортных условиях — 4,5 тысячи гривен за место.

Цены на продукты очень отличаются — местные товары, например овощи и фрукты можно купить почти за бесценок: буряк, морковь, помидоры стоят по 5 грн, а персики можно взять по 30-35 грн. На привозные товары цена в разы выше, например цена простой пачки чая может достичь 120 грн.

Товар на фото продают с рук

На пляжах все также почти нет людей, полноправные собственники моря — медузы. Прибрежная линия в Железном Порту, на которой до оккупации было не протолкнуться, пустует. В единичных кафе — редкие посетители.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоят дела на курортах в оккупированной части Запорожской области — в Бердянске россияне и коллаборанты пытались заманить украинцев пивом, а в Кирилловке попытки запустить сезон провалились.