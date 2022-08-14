Цены в двух валютах и полное море медуз: как проходит август в оккупированной Кирилловке (фото, видео)

До пляжей добираются местные жители и редкие приезжие с оккупированной территории

Один из крупнейших курортов Запорожской области Кирилловка в оккупации с февраля 2022 года. Сезон этим летом так и не начался в полную силу. К середине августа в поселке работает несколько продуктовых, открылся магазин с мелочами, но на пляжах все также пусто.

"Телеграф" узнал, как живет курортный поселок и сколько сейчас просят за отдых владельцы местных заведений. Они все еще не отчаялись хоть как-то привлечь туристов. Отдохнуть в люкс номерах в отеле с бассейном в центре Кирилловки на середину августа можно за 250 грн с человека.

Но желающих воспользоваться предложением находится немного — в разгар пляжного времени 10-11 утра улицы поселка и пляжи пустуют. Ситуация не меняется и в другое время суток. Люди есть — но их очень мало.

Улица, ведущая к пляжу

Пляж возле базы "Водный мир"

В заведениях и магазинах цены схожи со всем оккупированным югом Украины. В магазинах ценники выставляют в гривнах, но указывают вторую цену в рублях. Крупы и муку продают, в основном, на развес.

Цены в магазине

Поесть в заведении в Кирилловке можно неплохо и на 200 гривен, съев и первое, и второе. За порцию шурпы просят 100 грн, а шашлык оценивают в 70 грн за 100 грамм. Дыни и арбузы по пути на пляж можно приобрести по 10 грн за килограмм.

Цены на обеды в Кирилловке

В море, как это характерно для Азовского побережья в августе, много медуз. В 2022 году для них раздолье, ведь отдыхающих почти нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит на других курортах Азовского моря — в Счастливцево и на соляных озерах, а также в Бердянске, где люди игнорируют праздники оккупантов.