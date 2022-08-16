Порожні пляжі та зруйновані мости: як виглядає курортне Щасливцеве в окупації

Завжди людне місце для відпочинку тепер віє якоюсь пост-апокаліптикою

Повномасштабне російське вторгнення в Україну поламало безліч планів сотень тисяч людей. У тому числі й на літній відпочинок, який українці часто проводили на курортах Арабатської Стрілки. Село Щасливцеве, яке знаходиться в окупації, раніше було одним із найпопулярніших місць для відпочинку туристів не лише з різних міст України, а й світу, тепер потихеньку запустіває. Над ним регулярно літають на бойовій техніці загарбники, а місцева інфраструктура без належного нагляду вже почала "сипатись".

Як виглядає Щасливцеве в окупації, поділилися адміністратори Instgram-сторінки love.henichesk. Нагадаємо, що саме у Геніченському районі Херсонщини і знаходиться цей населений пункт, де українці пережили так багато щасливих моментів.

Зрозуміло, що ні про який повноцінний туристичний сезон у 2022 році Щасливцеве і не мріє. Місцеві пляжі виглядають максимально запустілими, на них можна рідко помітити когось із місцевих. В окремих місцях серед піску видно кущики трави, яку навіть не намагаються прибирати окупанти.

Набережні незвично пусті

Людей на пляжах майже немає

Найчастіше поплавати приходять місцеві

Люди приходять до моря нечасто, адже побоюються за своє життя, тому від сучасних набережних на фотографіях трохи віє пост-апокаліптикою. Відпочиваючих майже немає, продавців і зазивал — теж, а море й зовсім пустельне.

"Розпал" сезону

Російські окупанти загалом закинули наглядати за інфраструктурою Щасливцевого. Саме тому один із місцевих мостів частково обвалився, але проїзд ним не закритий. Кожен бажаючий може зняти цю похмуру картину, яку поки нема кому виправити.

Українська влада б таке без уваги не залишила

Втім, судячи з коментарів, місцеві жителі та інші українці з нетерпінням чекають на прихід ЗСУ та деокупацію села. Для багатьох Щасливцеве було не лише курортом, а й так званим "місцем сили", тож віддавати його росіянам ніхто не збирається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серпень в окупованій Кирилівці, де через тиск загарбників місцевим доводиться продавати товари за цінами у двох валютах. Ситуація з пляжами та морем також залишає бажати кращого.

Крім цього, ми писали про ситуацію в Генічеську, де росіяни всіляко намагаються нав’язати мешканцям своє громадянство і підім’яти весь курорт під себе.