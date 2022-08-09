Брудні пляжі, підкуп місцевих для "референдуму" та паспортизація рф: чим живе Генічеськ в окупації

Людям намагаються нав’язати наратив, що за російської влади їм буде набагато краще жити

На території тимчасово окупованої Херсонщини російські загарбники та колаборанти працюють над організацією "псевдореферендуму" щодо приєднання до росії. Для цього місцевих жителів намагаються всіляко підкупити, розповідаючи про "принади" життя в рф, як це свого часу було в Криму. Так, в Генічеську роздаються російські паспорти, дітям пропонують безкоштовний відпочинок у російських літніх таборах, а заклади освіти, що перейшли на бік загарбників, кличуть на навчання без оплати.

Докладніше про це розповість "Телеграф", посилаючись на місцевий Instagram-аккаунт "ТОПові новини Генічеська". Адміністратори сторінки часто публікують новини у проросійському стилі, при цьому коментатори чітко висловлюють протилежну, проукраїнську позицію.

Добровільно-примусова роздача російських паспортів триває на Херсонщині кілька тижнів, якщо не місяців. Деякі мешканці Генічеська вирішили перейти на бік ворога, висловлюючи свою згоду з окупацією регіону. Напередодні, 8 серпня, перші 12 осіб отримали російське громадянство у досить урочистій обстановці.

Показовим є те, що більшість бажаючих мати документи країни-агресора знаходяться у літньому віці і і, схоже, орієнтуються у своєму життєвому виборі на часи СРСР. Наприклад, одній з тих, хто отримав паспорт, Зінаїді, вже виповнилося 83 роки. Разом із нею змінили громадянство її чоловік та сини. Вона переселенка з росії, понад 60 років тому переїхала в Україну, проте бажання повернутися на батьківщину, здається, так і не залишила.

Момент вручення російського паспорта мешканці Генічеська

Варто зазначити, що у коментарях люди пояснюють можливу необхідність отримувати паспорт країни-агресора. Окупанти багатьом погрожують, що вилучатимуть житло та автомобілі на "благо держави", якщо таке майно продовжить бути зареєстрованим на український паспорт. Жителям Генічеська доводиться робити складні вибори, щоби вижити під гнітом "визволителів".

Тим часом у Генічеському медичному коледжі, який перейшов на бік загарбників, розпочали вступну кампанію. Що цікаво, майбутнім медикам пропонують виключно бюджетну форму навчання. Як вишенька на торті — абітурієнти можуть нібито навіть не складати вступних іспитів. За такого набору дуже легко зрозуміти, наскільки "компетентних" фахівців збираються готувати росіяни та місцеві колаборанти.

Подібні рішення окупаційної влади більшість вважає спробою підкупу жителів Генічеська перед проведенням "псевдореферендуму". На додаток до "безкоштовної освіти" загарбники ще й почали організовувати літній відпочинок для дітей. І, до речі, знайшлося багато тих, хто ризикнув відправити дітей на канікули до рф — у табір "Райдуга", що розташований у Геленджику.

Генічеськ і Геленджик на карті

Півсотні неповнолітніх поїхали відпочивати у перші числа серпня за рахунок російського бюджету.

Дітей проводять на відпочинок

При цьому росіяни забувають дбати про багато інших сфер життя. І Генічеськ, раніше будучи одним із найпопулярніших курортів не лише Херсонщини, а й України, поступово закидає турботу про місцеві пляжі.

Відпочивати на морі здебільшого ризикують приїжджати лише місцеві, проте берегова лінія не чиститься, вся у водоростях, а море не приваблює навіть медуз, які раніше регулярно з’являлися у розпал сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як у відсутності туристів і під російською окупацією живеться курортна Кирилівка.

Крім цього ми писали, що відбувається з цінами у тимчасово захопленому Мелітополі. Спойлер — тут навіть кошти особистої гігієни мають надхмарну вартість.