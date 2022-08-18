Військову адміністрацію Бердянська очолила 39-річна "слуга народу"

Крім депутатської діяльності, нова очільниця Бердянська займається ще й підприємницькою

У четвер, 18 серпня, на 176-ий день війни президент України Володимир Зеленський створив у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а її керівником призначив Вікторію Галіцину.

Про це йдеться в указі глави держави, який опублікували на офіційному сайті президента України. А призначення керівника Бердянської військової адміністрації винесено окремим розпорядженням.

"Призначити Галіцину Вікторію Леонідівну начальником Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області", — йдеться у документі.

Примітно, що Вікторія Галіцина є депутатом Бердянської міської ради VIII скликання від президентської партії "Слуга народу". Новопризначеній голові військової адміністрації Бердянська 39 років. Вона здобула освіту в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу.

Станом на зараз Галіцина перебуває у Запоріжжі, адже Бердянськ тимчасово захопили російські окупанти. Передбачається, що свої обов'язки вона буде виконувати віддалено.

Додамо, що за даними з відкритих джерел, Галіцина у 2013 році заснувала агрохолдинг ТОВ "Коларівське", а з 2005 року по теперішній час займається також підприємницькою діяльністю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня нового очільника отримала й Херсонська обладміністрація — ним став топчиновник часів Януковича, колишній заступник голови міграційної служби, економіст Ярослав Янушевич.