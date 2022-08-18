Военную администрацию Бердянская возглавила 39-летняя "слуга народа"
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Кроме депутатской деятельности, новая глава Бердянска занимается еще и предпринимательской
В четверг, 18 августа, на 176-й день войны президент Украины Владимир Зеленский создал во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а ее руководителем назначил Викторию Галицыну.
Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте президента Украины. А назначение руководителя Бердянской военной администрации вынесено отдельным распоряжением.
"Назначить Галицыну Викторию Леонидовну начальником Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области", — говорится в документе.
Примечательно, что Виктория Галицына является депутатом Бердянского городского совета VIII созыва от президентской партии "Слуга народа". Новоназначенной главе военной администрации Бердянска 39 лет. Она получила образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.
На данный момент Галицына находится в Запорожье, ведь Бердянск временно захватили российские оккупанты. Предполагается, что свои обязанности она будет выполнять отдаленно.
По данным из открытых источников, Галицына в 2013 году основала агрохолдинг ООО "Коларовское", а с 2005 года по настоящее время занимается также предпринимательской деятельностью.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа нового главу получила и Херсонская обладминистрация — им стал топ-чиновник времен Януковича, бывший заместитель председателя миграционной службы, экономист Ярослав Янушевич.