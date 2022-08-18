Военную администрацию Бердянская возглавила 39-летняя "слуга народа"

Кроме депутатской деятельности, новая глава Бердянска занимается еще и предпринимательской

В четверг, 18 августа, на 176-й день войны президент Украины Владимир Зеленский создал во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а ее руководителем назначил Викторию Галицыну.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте президента Украины. А назначение руководителя Бердянской военной администрации вынесено отдельным распоряжением.

"Назначить Галицыну Викторию Леонидовну начальником Бердянской городской военной администрации Бердянского района Запорожской области", — говорится в документе.

Примечательно, что Виктория Галицына является депутатом Бердянского городского совета VIII созыва от президентской партии "Слуга народа". Новоназначенной главе военной администрации Бердянска 39 лет. Она получила образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса.

На данный момент Галицына находится в Запорожье, ведь Бердянск временно захватили российские оккупанты. Предполагается, что свои обязанности она будет выполнять отдаленно.

По данным из открытых источников, Галицына в 2013 году основала агрохолдинг ООО "Коларовское", а с 2005 года по настоящее время занимается также предпринимательской деятельностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа нового главу получила и Херсонская обладминистрация — им стал топ-чиновник времен Януковича, бывший заместитель председателя миграционной службы, экономист Ярослав Янушевич.