Зеленский хочет снять Залужного, а Украину ждет новый премьер: какие кадровые ротации готовят в ближайшее время

Банковая готовится к резонансным отставкам, однако некоторые из них еще не имеют финального согласования

В конце августа власти планируют провести несколько громких кадровых перестановок, в том числе назначить нового премьер-министра, главу МВД и осуществить ротации в оборонном блоке. Об этом "Телеграфу" сообщило несколько независимых друг от друга источников в парламенте и правительстве.

Во власти осторожно, но намекают на то, что отставки Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова были не последними. Об этом говорили и в руководстве парламента, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, а также в своем недавнем интервью "Телеграфу" подтвердил народный депутат из президентской фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Шмыгалец молодец, но есть и другие

"Речь не идет об отставке Правительства. Нас удовлетворяет премьер-министр, я думаю, что оно на своем месте. Очень классно по-бойцовски проявил себя в первые недели войны. А в целом кадровые изменения в Правительстве, как и в других органах, будут происходить постоянно. Это нормально, потому что это война и кто-то не справляется, не выдерживает, не делает то, что нужно. И у нас нет времени ждать, пока кто-то научится", — прокомментировал депутат.

И действительно, от мысли отправлять в отставку весь Кабмин в Офисе президента отказались, ведь есть министры, которыми президент очень доволен, например, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который сейчас входит в близкий к Зеленскому круг, или министр здравоохранения Виктор Ляшко. Да и к главе МИД Дмитрию Кулебе вопросов не так много, его называют эффективным. Но есть министры, вызывающие недовольство еще с момента полномасштабного вторжения.

"Во-первых, были министры, которые изначально просто сбежали на Запад Украины и им просто тяжело вообще работать в условиях войны, во-вторых, осенью уже будет сложная экономическая ситуация, и на кого-то это нужно будет свалить. Почему бы не на Шмыгаля? Его уже давно думают отправить в отставку, но вопрос был в том, кто его может заменить… Сейчас президент склоняется в сторону Кубракова (министр инфраструктуры, — Ред.). Он эффективно показал себя в своей сфере (занимался "Большой стройкой" — Ред.), даже занимался переговорами по зерну.. Кубраков близок к Кириллу Тимошенко, хотя с Ермаком тоже имеет нормальный контакт. Еще хотел (стать премьером — Ред.) Чернышев (министр развития общин и территорий Украины, — Ред.) точно не потянет. Он развивал бурную активность, но нет", — говорит собеседник издания.

По словам другого источника, также планируется замена министра экономики — вместо Юлии Свириденко первым вице-премьером и министром экономики могут поставить Ростислава Шурму (также был в шорт-листе на должность премьера). Шурма близок к главе ОП Андрею Ермаку.

"У Свириденко начались проблемы после истории с горючим (топливный кризис не смогли решить в обещанные сроки — Ред.), тогда ее рейтинг в глазах президента начал снижаться. Проблема в том, что там судят не по уровню эффективности, а судят персоналии. Вот не нравится сейчас Свириденко, значит, ее нужно заменить", — говорит собеседник в парламенте, отмечая, что нынешний министр экономики имеет поддержку со стороны бизнеса.

Ожидается также отставка Дениса Монастырского. Его место Банковая хочет отдать нынешнему первому заместителю главы МВД Евгению Енину. Нынешнего руководителя СБУ Василия Малюка хотят избавить от приставки и.о.

Три министерства в руки Шкарлета

Помимо кадровых перестановок, в ОП также планируют произвести некоторую реорганизацию в Кабмине. Во-первых, сократить аппарат чиновников примерно на 40%, это позволит сократить расходы. Во-вторых, снова объединить некоторые министерства.

"Есть замысел объединить министерство культуры, министерство образования и министерство спорта в одно. А главой сделать Шкарлета (ныне министр образования, — Ред.). Не то чтобы он был эффективен, но других кандидатов сейчас просто нет. Также объединить министерство реинтеграции с министерством общин и развития территорий, а министерство экологии с министерством энергетики. Министерство экономики, вероятно, объединят с Минагро, думали также, что делать с министерством ветеранов",- рассказывает собеседник нашего издания. И тут стоит вспомнить, что после своего прихода на пост президента Владимир Зеленский уже предлагал сокращение министерств, но после отставки правительства Гончарука количество министерств снова возросло — тогда власти признали, что некоторые объединения только навредили, а кроме того, замедлили работу министерств.

Конфликта с Залужным нет, но его хотят снять…

Но это не единственные планируемые кадровые изменения. Уже долгое время в ОП обсуждается замена Валерия Залужного.

"Президент предлагает Залужному стать министром обороны, а на его место поставить Сырского (Командующий сухопутными войсками, — ред). Но Залужному не очень нравится эта идея. При чем, что делать с Резниковым тоже непонятно. Были идеи сделать его (Резникова — Ред.) премьером, американцы поддерживали. Сам он был не прочь стать министром юстиции, однако президента устраивает Малюська", — рассказывает источник издания.

По словам собеседников по поводу причин замены Залужного, конфликта между президентом и главнокомандующим нет.

"Дело не в рейтингах. Зеленский и Залужный нормально общаются, но как говорится, отец у победы должен быть один", — передает один из народных депутатов.

Но, учитывая нежелание идти самого Залужного и поддержку его со стороны Запада (да и со стороны общественности), закрыть этот вопрос президенту еще не удалось. Но окончательно все точки расставит конец августа-начало сентября: именно в этом промежутке власти и планируют масштабные ротации.