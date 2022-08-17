Зеленський хоче зняти Залужного, а Україну чекає новий прем’єр: які кадрові ротації готують найближчим часом

Банкова готується до резонансних відставок, однак деякі з них ще не мають фінального погодження

В кінці серпня влада планує провести декілька гучних кадрових перестановок, зокрема призначити нового прем’єр-міністра, голову МВС та здійснити ротації в оборонному блоці. Про це "Телеграфу" повідомило декілька незалежних одне від одного джерел в парламенті та уряді.

У владі обережно, але натякають на те, що відставки Ірини Венедіктової та Івана Баканова були не останніми. Про це говорили й в керівництві парламенту, і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, а також, у своєму нещодавньому інтерв’ю "Телеграфу" підтвердив народний депутат з президентської фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

Шмигаль молодець, але є й інші

"Мова не йде про відставку Уряду. Нас задовільняє прем’єр—міністр, я думаю, що він на своєму місці. Дуже класно по-бійцівські проявив себе у перші тижні війни. А загалом кадрові зміни в Уряді, як і в інших органах, будуть відбуватись постійно. Це нормально, бо це війна і хтось не справляється, не витримує, не робить те, що треба. І в нас немає часу чекати, поки хтось навчиться", — прокоментував депутат.

І дійсно, від думки відправляти у відставку весь Кабмін в Офісі президента відмовились, адже є міністри, якими президент дуже задоволений, наприклад, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який зараз входить в наближене до Зеленського коло, або міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Та й до голови МЗС Дмитра Кулеби питань не так багато, його називають ефективним. Але є міністри, які викликають невдоволення ще з моменту повномасштабного вторгнення.

"По-перше, були міністри, які від початку просто втекли на Захід України і їм просто важко взагалі працювати в умовах війни, по-друге, восени вже буде складна економічна ситуація, і на когось це треба буде звалити. Чому б не на Шмигаля? Його вже давно думають відправити у відставку, але питання було в тому, хто його може замінити. Зараз президент схиляється в бік Кубракова (міністр інфраструктури, — Ред.). Він ефективно показав себе у своїй сфері (займався "Великим будівництвом" — Ред.), навіть займався перемовинами по зерну. Кубраков близький до Кирила Тимошенко, хоча з Єрмаком теж має нормальний контакт. Ще хотів (стати прем’єром — Ред.) Чернишов (міністр розвитку громад та територій України, — Ред.), але він точно не потягне. Він розвивав бурхливу активність, але ні", — каже співрозмовник видання.

За словами вже іншого джерела, також планується заміна міністра економіки — замість Юлії Свириденко першим віце-прем’єром та міністром економіки можуть поставити Ростислава Шурму (також був в шорт-листі на посаду прем’єра). Шурма близький до голови ОП Андрія Єрмака.

"У Свириденко почались проблеми після історії з пальним (паливну кризу не змогли вирішити у обіцяні терміни — Ред.), тоді її рейтинг в очах президента почав знижуватись. Проблема в тому, що там судять не по рівню ефективності, а судять персоналії. От не подобається зараз Свириденко, значить її треба замінити", — каже співрозмовник у парламенті, зазначаючи, що нинішній міністр економіки має підтримку з боку бізнесу.

Очікується також відставка Дениса Монастирського. Його місце Банкова хоче віддати нинішньому першому заступнику голови МВС Євгену Єніну. Діючого керівника СБУ Василя Малюка хочуть позбавити приставки в.о.

Три міністерства в руки Шкарлета

Крім кадрових перестановок, в ОП також планують зробити деяку реорганізацію в Кабміні. По-перше, скоротити апарат чиновників приблизно на 40%, мовляв, це дозволить скоротити видатки. По-друге, знову об’єднати деякі міністерства.

"Є задум об’єднати міністерство культури, міністерство освіти та міністерство спорту в одне. А очільником зробити Шкарлета (нині міністр освіти, — Ред.). Не те, щоб він був ефективний, але інших кандидатів зараз просто немає. Також об’єднати міністерство реінтеграції з міністерством громад та розвитку територій, а міністерство екології з міністерством енергетики. Міністерство економіки ймовірно об’єднають з Мінагро, думали також, що робити з міністерством ветеранів",- розповідає співрозмовник нашого видання. І тут варто згадати, що після свого приходу на пост президента Володимир Зеленський вже пропонував скорочення міністерств, але після відставки Уряду Гончарука кількість міністерств знову зросла — тоді у владі визнали, що деякі об’єднання тільки нашкодили, а крім того, уповільнили роботу деяких міністерств.

Конфлікту із Залужним немає, але зняти хочуть…

Та це не єдині кадрові зміни, які плануються. Вже тривалий час в ОП обговорюється заміна Валерія Залужного.

"Президент пропонує Залужному стати міністром оборони, а на його місце поставити Сирського (Командувач сухопутних військ,- ред). Але Залужному не дуже подобається ця ідея. При чому, що робити з Резніковим теж незрозуміло. Були ідеї зробити його (Резнікова — Ред.) прем’єром, американці підтримували. Сам він був не проти стати міністром юстиції, однак президента влаштовує Малюська",- розповідає джерело видання.

За словами співрозмовників щодо причин заміни Залужного, конфлікту між президентом та головнокомандувачем немає.

"Справа не в рейтингах. Зеленський і Залужний нормально спілкуються, але як то кажуть, батько у перемоги повинен бути один",- переповідає один з народних депутатів.

Та, враховуючи небажання йти самого Залужного і підтримку його з боку Заходу (та й з боку суспільства), закрити це питання наразі президенту ще не вдалось. Але остаточно всі крапки розставить кінець серпня-початок вересня: саме в цьому проміжку влада і планує масштабні ротації.