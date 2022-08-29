Погиб от собственного оружия: новые подробности ликвидации нардепа-предателя Ковалева

Бывшего "слугу народа" расстреляли из его собственного помпового ружья

Нардеп-предатель и коллаборант Алексей Ковалев, накануне ликвидированный в Херсонской области, погиб не от ножа, как об этом сообщалось накануне. По обновленным данным, "слугу народа"-перебежчика застрелили в голову, от чего он скончался на месте. При этом орудием убийства стало собственное помповое ружье Ковалева марки "Моссберг".

Уточненную информацию обнародовали российские телеграмм-каналы Baza и Astra. Исполнители ликвидации коллаборанта проникли в его дом в оккупированном городе Голая Пристань около 15:00 воскресенья, 28 августа, и расстреляли его. После этого они также напали на его 38-летнюю сожительницу, ранив ее в шею ножом.

Известно, что труп Ковалева нашла его мать. Сожительницу предателя, которой удалось пережить нападение, госпитализировали в центральную районную больницу Голопристанского района Херсонской области. Ее пытаются спасти медики. Кто именно напал на предателя и его любовницу, пока неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", Ковалев сразу приветствовал оккупацию Херсонщины, за что получил от захватчиков должность "заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства". Вчерашнее покушение на предателя было уже не первым – в июне его автомобиль взорвали, а сам он попал с ранениями в больницу.

В последнее время на временно оккупированных территориях активизировалась деятельность партизан. Так на днях в Запорожской области были найдены мертвыми оккупационный "мэр" Мелитополя Иван Сушко и глава оккупационной "полиции" Андрей Рыжков.