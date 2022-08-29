На Херсонщине ликвидировали нардепа-предателя Ковалева - СМИ

Еще один крупный коллаборант лишился жизни

Появилась информация о том, что бывший украинский нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев, который после начала российского вторжения перешел на сторону оккупантов, найден мертвым в своем доме в поселке Голая Пристань (Херсонская область).

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники как на оккупированных, так и на подконтрольных территориях, коллаборант был зарезан, а его жена отделалась асфиксией и ее сейчас откачивают медики.

Он также сообщил, что возле дома мертвого прихвостня оккупантов находится много оккупационных "полицейских".

Информацию о смерти Ковалева также обнародовал телеграм-канал Вертикаль, который связывают с Офисом президента.

Как сообщалось ранее, Ковалев после начала вторжения россиян перешел на сторону оккупантов и не скрывал радости от того, что они захватили Херсонщину.

В июле стало известно, что он получил в оккупационной администрации Херсонской области должность "заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства"

В конце июня стало известно, что в областном центре был взорван его автомобиль. Ковалев выжил, но попал в больницу. Впрочем, партизаны открыто заявили, что он является их приоритетной целью.