Місія МАГАТЕ буде в Україні вже сьогодні: вона займеться трьома питаннями

Демілітаризація об'єкта у плани місії не входить

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибуде до Києва у понеділок, 29 серпня, та найближчими днями вирушить на Запорізьку атомну електростанцію, де росіяни вже готують чергові провокації. Представники МАГАТЕ протягом кількох днів зосередяться на трьох питаннях, які стосуються роботи ядерного об'єкта.

Як повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, очолить місію гендиректор агентства Рафаель Гроссі, а разом з ним прибудуть ще 14 міжнародних експертів.

Група сфокусується на таких трьох питаннях: 1) фізичний захист АЕС; 2) ядерна безпека; 3) гарантії розповсюдження ядерних матеріалів.

"Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки й боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту", — зазначив Олег Ніколенко.

Саме тому українська влада наполягає на демілітаризації атомного об'єкта, повного виведення звідти російських військ, техніки та працівників "Росатому", а також повернення контролю над станцією уряду України.

Нагадаємо, що раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що демілітаризація ЗАЕС не входить у плани місії, а розглядати це питання треба у політичних колах. При цьому ядерну безпеку станції вони все ж прагнуть налагодити.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з працівником Запорізької АЕС і з перших уст дізнався, яка ситуація на станції зараз, як росіяни готуються до приїзду місії МАГАТЕ і чим загрожує ядерний тероризм російської армії.