Запорізька АЕС знову під обстрілами: постраждала будівля з ядерним паливом

Від удару в будівлі повибивало шибки

Окупанти знову обстріляли територію Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого було пошкоджено будівлю спеціального корпусу.

За даними джерел "Телеграфа" із ЗАЕС, там розміщувалося свіже ядерне паливо. Зазначається, що спецкорпус отримав пошкодження, у вигляді вибитого скла і потрісканих стін.

Докладнішої інформації про руйнування поки не надходило, як і немає даних про те, з чого було здійснено обстріл.

Як повідомлялося раніше, окупанти у серпні наростили кількість провокацій на найбільшій атомній електростанції Європи, у тому числі обстрілами перебили всі лінії енергопередачі на підконтрольну Україні територію. Це призвело до того, що 25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії виявилася повністю відключеною від енергомережі.

Втім, 26 серпня надійшли повідомлення про те, що два енергоблоки знову вдалося під'єднати до української мережі та тим самим відновити повноцінну роботу АЕС.

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У Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) після цього повідомили про підготовку до відправлення спеціальної місії на станцію. Окупанти погодилися на її проведення, але все одно роблять усе, щоб місія до станції не дісталася.