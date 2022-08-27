Запорожская АЭС вновь под обстрелами: пострадало здание с ядерным топливом - источник

От удара в здании повыбивало стекла

Оккупанты вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, в результате чего было повреждено здание специального корпуса.

По данным источников "Телеграфа" с ЗАЭС, там размещалось свежее ядерное топливо. Отмечается, что спецкорпус получил повреждения, в виде выбитых стекол и потрескавшихся стен.

Более подробной информации о разрушениях пока не поступало, как и нет данных о том, из чего был совершен обстрел.

Как сообщалось ранее, оккупанты в августе нарастили число провокация на крупнейшей атомной электростанции Европы, в том числе обстрелами перебили все линии энергопередачи на подконтрольную Украине территорию. Это привело к тому, что 25 августа ЗАЭС впервые в своей истории оказалась полностью отключенной от энергосети.

Впрочем, 26 августа поступили сообщения о том, что два энергоблока вновь удалось подключить к украинской сети и тем самым возобновить полноценную работу АЭС.

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В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) после этого сообщили о подготовке к отправке специальной миссии на станцию. Оккупанты согласились на ее проведение, но все равно делают все, чтобы миссия к станции не добралась.