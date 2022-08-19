К съемке постановки готовы: оккупанты задумали новую провокацию на ЗАЭС

Сейчас в Энергодаре находятся российские пропагандисты, снимающие происходящее на камеру

Угроза остановки Запорожской атомной электростанции остается более чем реальной. В пятницу, 19 августа, работать на объект допустили минимальное количество персонала, который отвечает за функционирование энергоблоков. С учетом приезда российских "журналистов" в оккупированный Энергодар, выводы напрашиваются сами собой — на ЗАЭС готовится серьезная провокация с целью обвинить Украину.

Об этом всерьез предупреждают представители "Энергоатома", которые наблюдают за происходящим на ядерном объекте с самого начала ее захвата россиянами. Вероятней всего, российские пропагандисты готовятся в очередной раз очернить бойцов ВСУ в обстрелах станции.

Это и не удивительно, ведь в ночь на пятницу, аккурат после прибытия операторов и проведения совещания "журналистов" с представителями ФСБ рф, российские солдаты уже осуществили несколько артиллерийских ударов по территории АЭС.

"Точно зафиксировано, что эти обстрелы осуществлялись с двух мест — автовокзала и сбросного канала: в первом случае — 1,5 секунды и удар, а в другом — удар прозвучал через три секунды", — отмечают в "Энергоатоме".

Также сообщается, что российские захватчики находятся в активном поиске поставщиков, которые могли бы их обеспечить дизельными генераторами. Их планируют использовать после того, как таки воплотят угрозы насчет остановки энергоблоков в реальность.

Добавим, что в Госинспекции Украины по ядерному регулированию предупреждают: если ЗАЭС будет отключена, а энергоблоки — "погашены", на объекте может произойти серьезная катастрофа, сравнимая только со взрывом станции в Фукусиме. К слову, японская трагедия считается самой серьезной после аварии на Чернобыльской АЭС. В ее результате погибло всего двое человек, но эвакуировать из зоны поражения пришлось около 154 тысяч.

К слову, Запорожская АЭС продолжает оставаться самой крупной в Европе и третьей по размерам во всеми мире. По мнению министра обороны Алексея Резникова, шантажируя Украину ситуацией в Энергодаре, россия "играет на ядерных нервах".