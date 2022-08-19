Можем потерять ЗАЭС: военный эксперт рассказал о вероятных планах россиян (видео)

Оккупанты имеют определенные виды на стратегически важный объект в Энергодаре

Запорожская атомная электростанция остается в эпицентре внимания многих украинцев и жителей других стран, ведь российские оккупанты вовсю "хозяйничают" на ее территории. В их планы входит продолжительная "игра на ядерных нервах", однако по факту противник может просто отключить ЗАЭС, как объект поставок больших объемов электроэнергии. Для этого оккупанты могут попытаться "заморозить" сразу два энергоблока.

Такое мнение в ночном эфире программы Марка Фейгина высказал украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, под угрозой находятся пятый и шестой энергоблоки, которые были возведены на станции последними.

Из-за особенностей строительства множество важных функций завязаны именно на этих энергоблоках. Если же они будут переведены в так называемый "холодный режим", то источником электроэнергии перестанет быть вся ЗАЭС.

"Если эти два энергоблока перевести в "холодный режим", то есть погасить их полностью, охладить, то тогда ляжет вся станция. Мы потеряем Запорожскую атомную станцию", — предупреждает Жданов о вероятных планах оккупантов.

Эксперт подчеркивает: в этом случае выбросов ядерной энергии не будет. Объект просто фактически перестанет выполнять свою главную функцию, что добавит дополнительных проблем для украинских властей. При этом восстановить питание и в целом работу станции можно, хоть и будет затратно. Однако о любом повторном запуске энергоблоков можно будет говорить если не после войны, то после освобождения Энергодара от российских захватчиков.

Читайте также: Категория Украина Зеленский высказался об отправке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Лишь миссия МАГАТЭ может гарантировать, что ядерная безопасность на ЗАЭС будет соблюдаться

О подобном варианте развития ситуации на ЗАЭС накануне заявляли сами оккупанты. Жданов же отмечает, что от других сценариев противник мог отказаться после прогнозов на выброс ядерного облака. Согласно предварительным оценкам экспертов, в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции почти все воздушные массы двинутся в сторону российской федерации. Как результат — заражение почвы и природных ресурсов, острая лучевая болезнь и другие неприятные моменты.

При этом россияне все равно продолжали нагнетать и лгать насчет ситуации в Энергодаре. Среди последних "вбросов" — анонс вероятных "провокаций" якобы со стороны ВСУ. Россияне пытаются убедить весь цивилизованный мир в том, что именно украинские военные готовы обстрелять ЗАЭС для обострения происходящего.