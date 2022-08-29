Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: працівник станції розповів, яку провокацію підготували росіяни

Окупанти роблять усе можливе, аби сфальсифікувати реальну ситуацію на станції

Міжнародне агентство з атомної енергетики ООН (МАГАТЕ) сформувало команду експертів для інспекції Запорізької АЕС. Її члени, серед яких як представники дружніх Україні Польщі та Литви, так і країни, які підтримують росію в її вторгненні, вже вирушили на ЗАЕС, тому рф підготувала для них чергову провокацію.

Відповідну інформацію спеціально для "Телеграфу" на умовах анонімності розповів один зі співробітників Запорізької атомної електростанції, коментуючи ситуацію, котра склалася на території ЗАЕС перед приїздом експертної комісії з МАГАТЕ.

За його словами, окупанти вже встигли "відпрацювати" деяких працівників, аби по прибуттю експертів МАГАТЕ, ті одразу кинулися просити їх залишити росіян на станції нібито задля збереження безпеки на ЗАЕС.

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"За моєю інформацією, росіяни "працювали" з деякими людьми через підвали, щоб коли місія МАГАТЕ приїде, персонал кинувся до них у ноги і просив, щоб з метою безпеки на станції залишили росію, що, мовляв, вони втомилися від обстрілів. Україна, мовляв, обстрілює, а росія забезпечує порядок. Ще знімуть якийсь пропагандистський ролик під це із завербованими людьми чи тими, хто після тортур", — пояснив він.

Варто нагадати, що атомна станція у Енергодарі (більш відома як Запорізька АЕС) ще на початку серпня повністю вийшла з-під контролю України. Кількома днями раніше, а саме 25 серпня, вперше за всю історію існування ЗАЕС була відключена від електрики. Окупанти, які розмістили на території станції бойову техніку, не припиняють обстріл Енергодара, в подальшому звинувачуючи в ударах українські Збройні сили.

Також "Телеграф" повідомляв, як науковці наочно показали, які наслідки загрожують світові, якщо ситуація на ЗАЕС повністю вийде з-під контролю і отруйна радіація почне поширюватися з енергоблоків станції.