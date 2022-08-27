Війна — день 185: окупанти загальмували на Донбасі, а ЗАЕС знову подає енергію Україні

Оперативно про головне 27 серпня

Російське вторгнення в Україну триває вже 185 днів. Війська противника активувалися практично по всій лінії фронту, і особливо біля Бахмута, Сіверська і Соледара, крім того, вони намагаються проводити відволікаючі маневри на південному напрямку, проте це не увінчалося особливим успіхом. Наближати перемогу допомагають не лише впевнені дії ЗСУ, а й партизани, які ведуть полювання за колаборантами у глибоких тилах. Водночас надійшли й добрі новини із ЗАЕС, яка знову почала постачати енергію на потреби України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:02 Окупанти випустили 140 мін та снарядів по Сумщині: є постраждалі.

Нагадаємо, інформація за 24 серпня доступна в онлайні дня: "Півроку війни: Україна відзначає День Незалежності під обстрілами та атаками росіян".

Про те, що відбувалося 25 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 183: росія посилила ракетний терор України через провали на фронті".

А з інформацією за 26 серпня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 184: ядерний терор Росії на ЗАЕС, окупантів б’ють на Донбасі"