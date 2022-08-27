У небі над окупованим Донбасом побачили дивні хвилі: з'явилися версії пояснень (відео)

Наразі чіткої відповіді, що саме зафіксували в небі над Донеччиною, немає

У небі нібито над окупованою Волновахою, що у Донецькій області, помітили вкрай незвичне атмосферне явище у вигляді "хвиль". На перший погляд, виглядає ніби небо — це водна поверхня, по якій повільно розходяться брижі. Чіткого пояснення цьому поки що немає, проте версій достатньо.

Відеозаписи, на яких тутешнім жителям вдалося зафіксувати незрозумілу дивину, ширяться у суботу, 27 серпня, на сторінках донецьких телеграм-каналів. Водночас там з'являються й версії, котрі пояснюють появу так званих "хвиль" на небі.

Одним з припущень невідомого явища є наслідок роботи російської системи радіоелектронної боротьби "Красуха", яка "придушує" супутники-шпигуни, наземні радари та авіаційні системи. Зазвичай її використовують для прикриття командних пунктів, угруповань військ, засобів ППО, важливих промислових та адміністративно-політичних об'єктів.

Красуха (комплекс РЕБ)

Інша версія базується на припущенні, що поява "хвиль" у небі над окупованим Донбасом є особливим видом паргелій — плям у небі, спричинених відображенням сонячних променів у шарі із кристаликів льоду. Такі ефекти також іноді виникають після запуску ракет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти продовжують атакувати українців на Донбасі. Зокрема, неподалік Краматорська противник здійснював обстріли та вів розвідку за допомоги безпілотників. Неспокійно останніми днями й на Бахмутському напрямку та під Авдіївкою.