В небе над оккупированным Донбассом увидели странные волны: появились версии объяснений (видео)

Пока четкого ответа, что именно зафиксировали в небе над Донетчиной, нет

В небе якобы над оккупированной Волновахой в Донецкой области заметили крайне необычное атмосферное явление в виде "волн". На первый взгляд, выглядит как будто небо – это водная поверхность, по которой медленно расходится рябь. Четкого объяснения этому пока нет, однако версий достаточно.

Видеозаписи, на которых здешним жителям удалось зафиксировать непонятную странность, ходят в субботу, 27 августа, на страницах донецких телеграмм-каналов. В то же время, там появляются и версии, объясняющие появление так называемых "волн" на небе.

Одним из предположений неизвестного явления является следствие работы российской системы радиоэлектронной борьбы "Красуха", которая "подавляет" спутники-шпионы, наземные радары и авиационные системы. Обычно она используется для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов.

Красуха (комплекс РЭБ)

Другая версия основана на предположении, что появление "волн" в небе над оккупированным Донбассом является особым видом паргелий — пятен в небе, вызванных отражением солнечных лучей в слое из кристалликов льда. Такие эффекты тоже иногда возникают после запуска ракет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты продолжают атаковать украинцев на Донбассе. В частности, неподалеку от Краматорска противник совершал обстрелы и вел разведку с помощью беспилотников. Неспокойно в последние дни и на Бахмутском направлении, а также под Авдеевкой.