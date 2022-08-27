Оккупанты атаковали под Харьковом и на Донбассе, а на юге провели разведку (карты)
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Участились сообщения об использовании врагом беспилотников для разведки
Российские оккупанты снова активизировались на ряде направлений, где накануне не фиксировали наземных атак. Враг атаковал на севере Харьковской области в сторону Дементьевки, но после отпора отступил.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ. На Славянском направлении кроме проведения воздушной разведки оккупанты отметились развертыванием комплекса радиоэлектронной борьбы.
В сторону Краматорска враг не только обстреливал и вел разведку БПЛА. Оккупанты атаковали в сторону Григоровки (населенный пункт неподалеку от Северска). Попытку наступления отбили.
Вокруг Бахмута продолжаются атаки и обстрелы. Российские силы пытались улучшить тактическое положение в направлении Соледара, Зайцево, Майорска (неподалеку от ранее оккупированной Горловки), отступили.
На линии Донецк-Авдеевка оккупанты обстреливали из танков, различной артиллерии, с авиации и пытались продвинуться в сторону Невельского, получив отпор отступили. На этом направление также использовались БПЛА. Южнее под огнем оккупантов Угледар, Новомихайловка, Большая Новоселка. Враг атаковал в сторону Пречистовки, но также безуспешно, как и на других направлениях.
На юге оккупанты пытаются помешать украинским военным обстрелами. На севере Херсонской области пытались провести разведку — разведгруппу врага обнаружили и уничтожили в районе Потемкиного.
Оккупанты не прекращают обстреливать не только вдоль линии фронта — под огнем российских захватчиков в ночь на 27 августа оказались Харьков и Запорожье. Ранее "Телеграф" сообщал об успехе ВСУ в уничтожении врага в тылу оккупантов — в Луганской области уничтожили базу боевиков.