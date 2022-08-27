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Оккупанты атаковали под Харьковом и на Донбассе, а на юге провели разведку (карты)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На фронте продолжаются артиллерийские дуэли Новость обновлена 27 августа 2022, 07:44
На фронте продолжаются артиллерийские дуэли

Участились сообщения об использовании врагом беспилотников для разведки

Российские оккупанты снова активизировались на ряде направлений, где накануне не фиксировали наземных атак. Враг атаковал на севере Харьковской области в сторону Дементьевки, но после отпора отступил.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. На Славянском направлении кроме проведения воздушной разведки оккупанты отметились развертыванием комплекса радиоэлектронной борьбы.

В сторону Краматорска враг не только обстреливал и вел разведку БПЛА. Оккупанты атаковали в сторону Григоровки (населенный пункт неподалеку от Северска). Попытку наступления отбили.

Атака в сторону Северска 27 августа
Примерное место атаки на карте/ deepstatemap

Вокруг Бахмута продолжаются атаки и обстрелы. Российские силы пытались улучшить тактическое положение в направлении Соледара, Зайцево, Майорска (неподалеку от ранее оккупированной Горловки), отступили.

Карта атак на Бахмутском направлении
Места атак в сторону Бахмута на карте

На линии Донецк-Авдеевка оккупанты обстреливали из танков, различной артиллерии, с авиации и пытались продвинуться в сторону Невельского, получив отпор отступили. На этом направление также использовались БПЛА. Южнее под огнем оккупантов Угледар, Новомихайловка, Большая Новоселка. Враг атаковал в сторону Пречистовки, но также безуспешно, как и на других направлениях.

На юге оккупанты пытаются помешать украинским военным обстрелами. На севере Херсонской области пытались провести разведку — разведгруппу врага обнаружили и уничтожили в районе Потемкиного.

Разведка россии на юге Украины карта
Потемкино находится неполалеку от границы Днепропетровской области

Оккупанты не прекращают обстреливать не только вдоль линии фронта — под огнем российских захватчиков в ночь на 27 августа оказались Харьков и Запорожье. Ранее "Телеграф" сообщал об успехе ВСУ в уничтожении врага в тылу оккупантов — в Луганской области уничтожили базу боевиков.

Теги:
#Харьков #Северск #Бахмут