Корм для худоби на гуманітарці та постійні "свята": як виживають в окупації курортні Скадовськ, Лазурне та Залізний Порт

Сюди багато українців приїжджали відпочити сім’ями щоліта багато років поспіль

Курортні міста та невеликі населені пункти в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей переживають важкі часи. Кінець серпня для них завжди був важливою частиною сезону, особливо на чорноморському узбережжі. Але зараз через російську окупацію Скадовськ, Лазурне та Залізний Порт опинилися на межі виживання.

У районі не вистачає найнеобхіднішого, включаючи медикаменти — окупанти з гордістю звітують про допомогу від росії — до районної лікарні завезли фізрозчин та глюкозу. Про більш серйозні препарати не йдеться.

Незабезпеченість елементарних потреб населення не скасовують прихильності загарбників та колаборантів до масових дій. Вони організовують автопробіг районами Херсонської області — окрім парадного проїзду з прапорами та музикантами, вони залучають людей можливістю здобути медпослуги.

Свято для дітей в окупованому Скадовську – мешканці неохоче беруть участь у розвагі ворога

Медиків у населених пунктах небагато, частина виїхали, а частина відмовилася співпрацювати з окупантами. Людей у місті небагато і думають вони здебільшого про виживання, а не про відпочинок.

Фонтан у Скадовську так і не запустили

Центральний пляж Скадовська

У Скадовському районі вже почали видавати як гуманітарну допомогу висівку, яку часто використовують як підмісь у корм для худоби. За наявності паспорта можна отримати до 5 кілограмів на особу. Заробіток, особливо в курортних селищах, істотно впав, адже туристів не знайти. На пляжах – ні душі.

Раніше "Телеграф" показував у якому стані поля кавунів в окупованій Херсонській області, а також, що відбувається на азовських курортах області на Арабатській стрілці.