Пляжі без людей, але з медузами: як виживає в окупації курортний Генічеськ (відео)

Цього року курортам на березі Азовського моря доводиться несолодко

Після початку російського вторгнення курортні міста та селища на півдні України переживають не найкращі свої дні. Не став винятком і Генічеськ (Херсонська область), якщо попередні роки на місцевих пляжах можна було побачити безліч людей, то у 2022 відвідують їх лише рідкісні місцеві жителі.

У своєму YouTube-каналі користувач Sasha Travel street оприлюднив відеозапис, на якому показав, що відбувається на "дикому" або, як його ще називають, "кам’яному" пляжі.

Попри те, що цей пляж не настільки популярний, як Міський пляж, він все одно приваблював безліч відпочивальників, оскільки тут набагато простіше знайти вільне місце. Крім того, туристи, які оселилися в приватному секторі, могли легко отримати доступ до нього, просто вийшовши з двору.

Цього ж року на "кам’яному пляжі" автору відео вдалося зняти лише одну групу відпочивальників, які найімовірніше є місцевими жителями.

А ось так пляж виглядав у роки до початку вторгнення.

Як повідомлялося раніше, інші курортні місця на узбережжі Азовського моря також переживають складні часи. Наприклад, Бердянськ, який раніше був одним із найпопулярніших місць для відпочинку в українців і не тільки, нині спорожнів і живе надією на швидке визволення українською армією.