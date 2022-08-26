Ринок заростає бур’яном, а бази відпочинку стоять закриті – як живе в окупації Кирилівка

Зазвичай у серпні базари у курортних містечках завалені фруктами та овочами, але цьогоріч Кирилівка скніє під окупацією

Поки на Херсонщині просто на полях гине чудовий урожай соковитих кавунів, окуповані курортні міста півдня України замість приймати відпочивальників заростають бур’янами. Зокрема так виглядає колись жвавий ринок "Буревісник" у Кирилівці Запорізької області. Оточений базами відпочинку, у серпні він зазвичай був завалений стиглими овочами і фруктами, а між ятками юрбились люди. Тепер усі магазини стоять зачинені.

Про це розповів автор Youtube-каналу "Земеля", який досліджує життя окупованого курорту. "Всі магазини, всі ларьочки – все зачинене на "Буревіснику", — розповідає він.

Російська пропаганда на в'їзді до Кирилівки, машин на дорозі нема

За словами блогера, всім знайомий в’їзд до Кирилівки цього року бачили тільки одиниці. Тим не менше, окупантам не завадило завішати узбіччя дороги своєю пропагандою – гроші при цьому вилітають в трубу, адже дивитись на практично нікому, дорога біля міста порожня.

На косі Пересип, де влітку завжди дуже людно, адже тут сконцентровано чимало баз відпочинку і приватних будинків під оренду відпочивальників, зараз ні душі. Як зазначив автор ролика, деякі з баз працюють, втім, потоку туристів все одно нема.

Наглухо зачинені ятки на ринку "Буревісник"

Показав Земеля і пляж на косі Пересип. На Азовському морі цьогоріч відпочивають хіба медузи. На заході сонця, коли зазвичай багато людей сидять на піску і слухають прибій, людей теж нема.

Абсолютно безлюдний пляж

За даними Youtube-каналу "Реальної газети", окупанти грабують бази відпочинку у Кирилівці. Спершу вони хотіли їх націоналізувати, якщо власники не доведуть своє право володіння об’єктами, потім думали запровадити для них туристичний збір під загрозою закриття, а потім почалося свавілля. Так дуже популярний комплекс "Перлина Таврії" просто віджали.

Втім, журналісти видання зазначають, що місцеві підприємці не йдуть на співпрацю з окупантами. А мешканці міста, які не змогли заробити на курортному сезоні і ризикують голодувати взимку, стараються виїхати з окупації і навіть міняють недобудовані будинки на автомобілі. При цьому заманити на відпочинок до Кирилівки росіян місцевим колаборантам теж не вдається навіть попри дуже низькі ціни.

Як повідомляв "Телеграф", на іншому популярному курорті Запорізької області – у Бердянську все ж можна зустріти відпочивальників, але їх надзвичайно мало порівняно з будь-яким роком, коли там не було окупантів.