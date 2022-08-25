"Як ножем по серцю": херсонці показали поля кавунів, що пропадають в окупації (відео)

Кавунів на полях — до горизонту

Поки в окупованих містах овочі та фрукти місцевого вирощування продають дешево, на полях залишається врожай, який виростили на вивезення. У мережі з’явилося відео полів у Херсонській області, на яких залишилися десятки, сотні стиглих та соковитих кавунів. Вони нікому не потрібні — урожай навіть не збирають, адже вивезти з області продаж окупанти не дозволяють.

Відео з херсонськими кавунами у ТікТок розмістив користувач Єгор із Чаплинського району Херсонської області. На ньому він показує скільки кавунів залишилося на полі незатребуваними і наскільки вони стиглі.

Відео — не для людей зі слабкими нервами, зазначають коментатори, адже, щоб показати соковитість, хлопець розрізає кавунів приблизно на 3-4 тисячі гривень за цінами підконтрольної частини України.

"Ріже душу мою", "почав втрачати свідомість", "чекаємо на наші херсонські кавуни наступного року" — українці в коментарях ділилися своїми переживаннями та обуренням через дорожнечу та несолодкий смак привізних кавунів.

Через російську окупацію підконтрольна частина України відчуває дефіцит динь, кавунів, черешні — високі ціни і "не той" смак відзначають користувачі з різних куточків країни. Все через росію — в окупації частина Запорізької та Херсонської областей, що їх вирощували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Дня Незалежності на Херсонщині розповсюджували вітальні листівки та загорнули пам’ятник в український прапор. Крім фермерства збитки через окупацію зазнає туристична галузь.