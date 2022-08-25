"Как ножом по сердцу": херсонцы показали поля пропадающих арбузов в оккупации (видео)

Арбузов на полях — до горизонта

Пока в оккупированных городах овощи и фрукты местного выращивания продают достаточно дешево, на полях остается урожай, который вырастили на вывоз. В сети появилось видео полей в Херсонской области на которых остались десятки, сотни спелых и сочных арбузов. Они никому не нужны — урожай даже не собирают, ведь вывезти из области на продажу оккупанты не позволяют.

Видео с херсонскими арбузами в ТикТок разместил пользователь Егор из Чаплинского района Херсонской области. На нем он показывает сколько арбузов осталось на поле невостребоваными и насколько они спелые.

Видео — не для слабонервных, отмечают комментаторы, ведь, чтобы показать сочность, парень разрезает арбузов примерно на 3-4 тысячи гривен по ценам подконтрольной части Украины.

"Режет душу мою", "начал терять сознание", "ждем наши херсонские арбузы в следующем году" — украинцы в комментариях делились своими переживаниями и негодованием из-за дороговизны и не сладкого вкуса привозных арбузов.

Из-за российской оккупации подконтрольная часть Украины испытывает дефицит дынь, арбузов, черешни — высокие цены и "не тот" вкус отмечают пользователи из разных уголков страны. Все из-за россии — в оккупации часть Запорожской и Херсонской областей, которые славились ими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ко Дню Независимости в Херсонской области распространяли поздравительные листовки и завернули памятник в украинский флаг. Кроме фермерства убытки из-за оккупации несет туристическая отрасль.