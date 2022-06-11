Без дефицита не обойтись: сбор урожая в Украине начался, но проблемы будут

Российское вторжение испортило планы многих фермеров

На Одесчине начало июня ознаменовало старт полевых работ по сборе первого урожая. Сейчас фермеры занимаются уборкой озимого ячменя, которым в области засеяно 244 тысячи гектаров полей. Вместе с этим Украина почувствует ощутимый недостаток бахчевых культур, в том числе арбузов, ведь лидеры по их выращиванию — Запорожская и Херсонская области — находятся в оккупации.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию "УСИ Online", а также выступление первого замминистра агрополитики Украины Тараса Высоцкого в эфире национального телемарафона.

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Первыми за руль комбайнов сели аграрии Измаильского района. В Старой Некрасовке решили, что озимый ячмень достаточно погрелся под южным солнцем, чтобы уже попасть в местные зернохранилища.

Разумеется, это лишь начало кампании по сбору зернового урожая. Жители Одесской области стали первыми в Украине, кто принялся выполнять необходимые работы в условиях продолжающейся войны. Всего озимого ячменя должны убрать с 224 тысяч гектаров полей. Далее в "списке" озимая пшеница — 551 тысяч гектаров, яровой ячмень — 50 тысяч гектар и рапс — 190 тысяч гектар.

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Между тем в Министерстве агрополитики прогнозируют, что арбузов и дынь в этом году украинцы получат намного меньше. Херсонщина и часть Запорожской области до сих пор находятся во временной оккупации, поэтому у многих фермеров нет возможности полноценно ухаживать за своим урожаем.

Совсем без вкусненького мы не останемся, однако объемы потребления будут действительно снижены.

"Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы", — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Также в нынешней "военном" году украинцы могли заметить завышенные цены на черешню. Все потому, что главный центр выращивания этих ягод, Мелитополь, тоже пока под контролем российских солдат.

Поэтому в этом регионе наблюдаются космически низкие цены на овощи — из-за невозможности выехать с имеющимся урожаем на подконтрольную территорию Украины для продажи. Кило черешни в Мелитополе, к слову, продают по цене от 10 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как на Херсонщине местные жители "отвоевали" свою агротехнику. Когда оккупанты пришли забрать комбайн "на нужды армии", храбрые херсонцы открыли огонь на поражение.