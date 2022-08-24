В Херсонской области украинцы четко продемонстрировали оккупантам свою позицию: что произошло

Оккупантам напоминают, что им не рады по всей области

В Херсонской области, где россияне с момента оккупации угрожают местному населению высланием в Сибирь за неповиновение, местные жители продолжают демонстрировать свою проукраинскую позицию. Так, ко Дню Флага, который отмечали в Украине накануне, местное население окутало один из памятников государственным полотном.

Как передает "24 канал", памятник во флаг Украины завернули жители Херсона, который находится в оккупации с 24 февраля. А в Таврическом, Каховке и Новой Каховке появились открытки с поздравлением от "Народного сопротивления Украины".

Примечательно, что такое сопротивление оккупантам украинцы на Херсонщине оказывают, несмотря на то, что россияне пытаются давить на них с каждым днем сильнее. Местные же коллаборанты тем временем не прекращают выдачу российских паспортов, местами принудительную, и готовятся к проведению референдума. Однако последние несколько месяцев их планы под угрозой срыва, ведь коллаборанты не могут найти поддержки среди населения, а также не могут сформировать даже минимум избирательных комиссий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что херсонские партизаны передали очередной "привет" оккупантам, вспомнив запланированный "референдум".