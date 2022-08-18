Укр

"Шоу будет слишком убогим": оккупанты хотят перенести дату "референдума" в Херсоне

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Херсон
Херсон

Поддержка населения оказалась не настолько высокой, как хотелось видеть россиянам

Российские оккупанты вновь решили перенести дату проведения т.н. "референдума" в Херсонской области.

Как сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, там они не могут найти поддержки среди населения, а также неспособны сформировать даже минимум избирательных комиссий.

"Заявление оккупационных "властей" на Херсонщине о необходимости проведения "референдума" одновременно с "днр", после "освобождения" всей территории Донецкой области, является сигналом о том, что орки, возможно, вынуждены в очередной раз перенести сроки проведения "референдума", — написал он.

Соболевский отмечает, что из-за низкой поддержки среди населения "шоу получится слишком убогим".

Кроме того причина может крыться в политических последствиях, ведь если они проведут аннексию Херсонщины, а затем ее освободят ВСУ, то оккупантам придется смириться с потерей якобы "своих" территорий.

Он также добавил, что если это так, то россияне уже пришли к пониманию того, как будут развиваться события в регионе и что "пора собирать вещи" или готовиться к смерти.

Как сообщалось ранее, на оккупированной Херсонщине среди оккупантов царит весьма понятная паника — солдат и мелких офицеров оставляют на прежних позициях, пока высшее руководство подразделений пытается побыстрее убраться подальше от областного центра.

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