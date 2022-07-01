Херсонские партизаны передали очередной "привет" оккупантам, вспомнив запланированный "референдум"

Оккупационный режим не может сломить украинский дух сопротивления

"Одиннадцатого сентября 2022 года войска россии в качестве акта доброй воли сдаются в плен", — открытки с таким содержанием заметили на улицах временно оккупированного Херсона. Такая формулировка в открытках — очевидная ссылка на несуразное объяснение минобороны рф относительно отступления с острова Змеиный.

Жители Херсонщины уверены: агитки — дело рук украинских партизан, постоянно не дающих оккупантам покоя. Напомним, 15 июня в Херсоне взорвали авто коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева. Взрывчатку прикрепили к дереву недалеко от машины. Оккупационные власти города обвинили в этом украинских партизан, однако никого не смогли поймать. Соболева госпитализированы с ранениями.

29 июня оккупанты заявили, что таки проведут "референдум". Между тем, в городе до сих пор проблемы со связью и интернетом. Как ранее писал "Телеграф", подготовку к нелегальному плебисциту начал херсонский коллаборант, так называемый заместитель главы "областной военно-гражданской администрации" кирилл стремоусов.

По данным Центра национального сопротивления, по Херсонщине и другим оккупированным москвой территориям Украины фигурирует дата 11 сентября. Мол, россияне хотят объединить "референдумы" с российскими выборами депутатов и губернаторов 11 сентября.