На Херсонщині українці чітко продемонстрували окупантам свою позицію: що відбулося

Окупантам нагадують, що їм не раді у всій області

У Херсонській області, де росіяни з моменту окупації погрожують місцевому населенню висланням в Сибір за непокору, місцеві жителі продовжують демонструвати власну проукраїнську позицію. Так, до Дня Прапора, який відзначали в Україні напередодні, місцеве населення огорнуло один з пам'ятників державним полотном.

Як передає "24 канал", пам'ятник у прапор України загорнули мешканці Херсона, який в окупації з 24 лютого. А в Таврійську, Каховці та Новій Каховці з'явилися листівки з привітанням від "Народного спротиву України".

Примітно, що такий опір окупантам українці на Херсонщині чинять попри те, що росіяни намагаються тиснути на них з кожним днем сильніше. А місцеві колаборанти тим часом не припиняють видачу російських паспортів, місцями примусову, та готуються до проведення референдуму. Однак, останні кілька місяців їх плани під загрозою зриву, адже колаборанти не можуть знайти підтримки серед населення, а також неспроможні сформувати навіть мінімум виборчих комісій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що херсонські партизани передали черговий "привіт" окупантам, пригадавши запланований "референдум".