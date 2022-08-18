"Шоу буде надто убогим": окупанти хочуть перенести дату "референдуму" у Херсоні
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Підтримка населення виявилася не настільки високою, як хотілося бачити росіянам
Російські окупанти знову вирішили перенести дату проведення т.зв. "референдуму" у Херсонській області.
Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, там вони не можуть знайти підтримки серед населення, а також неспроможні сформувати навіть мінімум виборчих комісій.
"Заява окупаційних "влад" на Херсонщині про необхідність проведення "референдуму" одночасно з "днр", після "звільнення" всієї території Донецької області, є сигналом про те, що орки, можливо, змушені вкотре перенести терміни проведення "референдуму", — Написав він.
Соболевський зазначає, що через низьку підтримку серед населення "шоу вийде надто убогим".
Крім того, причина може критися в політичних наслідках, адже якщо вони проведуть анексію Херсонщини, а потім її звільнять ЗСУ, то окупантам доведеться змиритися з втратою нібито "своїх" територій.
Він також додав, що якщо це так, то росіяни вже дійшли до розуміння того, як розвиватимуться події в регіоні і що "пора збирати речі" або готуватися до смерті.
Як повідомлялося раніше, на окупованій Херсонщині серед окупантів панує вельми зрозуміла паніка — солдатів і дрібних офіцерів залишають на колишніх позиціях, поки вище керівництво підрозділів намагається якнайшвидше забратися якомога далі від обласного центру.