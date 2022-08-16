Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") пояснив, про що говорить евакуація колаборантів із Херсона

З кожним днем я все більше переконуюсь у тому, що російське командування змирилося з тим, що правий берег Херсонщини для них загублений.

Якщо ще три тижні тому вони намагалися перекинути на правий берег якнайбільше сил і коштів, для не тільки оборони, а й певних наступальних дій, то зараз картина кардинально інша.

Найбільш боєздатні підрозділи 5-ї та 35-ї ОВА РОВ засіли на лівому березі і не поспішають передислокуватися на правий. А зараз і зовсім, відправка командного складу з правого берега на лівий, виглядає не так як спроба убезпечити систему управління військами від несподіваних прильотів, як спроба зосередити його на плацдармі, який мають намір утримувати.

Набагато цікавіше й те, що зараз розпочато окупантами планування евакуації колаборантів, які сприяли найбільшому сприянню РОВ на Херсонщині. Тобто найкорисніших вивезуть, а масовку залишать на милість СБУ?

Власне, що ми бачимо?

Війська РОВ на правий берег масово не перекидають. КП та ПУ переміщують на лівобережжі. Готуються плани евакуації найкорисніших сепаратистів.

Що це якщо не усвідомлення того, що на правому березі для РОВ – все?

Ось тільки одна дилема, а що з підрозділами, які вже на правому березі та виведення яких це тривалий логістичний гемор, який найближчими днями взагалі може бути нездійсненним?

По суті, правий берег Херсонщини це 100% острів Зміїний, на який закидали російські підрозділи, які методично перемелювали як у м’ясорубці ЗСУ, методично і рівномірно.

Іншими словами, контингент РОВ на правому березі все виразніше сприймає контури самогубців, яких як живе м’ясо командування кинуло на ділянку, яку вони й самі розуміють, що вже не втримати.

Цікаво, а саме живе м’ясо розуміє, яке реальне ставлення до них у командування і яка їхня подальша доля на правому березі?