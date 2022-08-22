"Антибандерівська" пропаганда та засилля триколору: як живуть в окупації Генічеськ та Арабатська Стрілка

Росіяни намагаються схилити мешканців на свій бік "промиваючи" мізки українським дітям

В окупованому Генічеську та на Арабатській стрілці триває спроба окупантами русифікувати населення. До 22 серпня – дня російського триколору на окупованій території влаштували свято для дітей – малювали всім учасника російський прапор на обличчі та роздавали безкоштовне морозиво.

Готуються окупанти і до початку навчального року – вчителям розіслали методички, як правильно прославляти російський світ та розповідати, що у всьому винні "бандерівці". Фотографії рекомендацій з’явилися у мережі.

Перед початком навчального року окупанти та колаборанти намагаються залучити якнайбільше дітей, щоб досягти лояльності їхніх батьків.

Але Генічеськ ставати росією не горить бажанням — на ринках ціни в гривні, пропонується допомога з переведенням у готівку під відсоток. Навіть на організованих окупантами кінопоказах ціни вказуються у двох валютах.

На міському пляжі Генічеська – безлюдно. Далі на Арабатську стрілку можна проїхати мостом, який окупанти намагаються відновити. Але наважуються на це небагато людей — на базах відпочинку і у водолікарнях порожньо, а на маленьких ринках виходять працювати одиниці. На Рожевому озері, де завжди було безліч охочих помилуватися заходом сонця — немає нікого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається на інших курортах Азовського моря. У Бердянську жителі не хочуть "російського світу" і виживають на дешевих овочах, а у Кирилівці ціни впали настільки сильно, що у "люксі" можна відпочити на 250 грн на добу.