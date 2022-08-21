Ковбаса по 700 грн: що відбувається з цінами в окупації росією

Жителям окупованої території все важче забезпечувати свої побутові потреби

Поки Чорноморські та Азовські курорти України, які потрапили в російську окупацію, знижують ціни на свої послуги, щоб залучити тих небагатьох відпочиваючих, які також опинилися на тимчасово захоплених територіях, вартість побутових товарів зростає. Виживати на окупованих територіях стає складніше — багато жителів втратили можливість заробітку, а продукти домашнього господарства знецінюються.

Так, на території окупованої Борової ціни на завізну продукцію зростають. Подорожчання фіксують у кілька разів — за водопровідний кран просять 400 грн замість 60, а за електрочайник 1000 грн проти 300. Повідомляється також, що шина для легкового авто коштує від 5000 грн.

При цьому, щоби заробити, місцеві жителі продають вирощені ними продукти городництва та тваринництва, ось тільки цей заробіток знижується. У людей скуповують молоко за ціною від 6 до 8 грн за літр, продати вирізку м’якоті свині можна лише за 70-100 грн. Через те, що підприємства не можуть забезпечити співробітників та зазнають фінансових втрат, вони закриваються.

У зоні, де були активні бої, ситуація ще напруженіша. За кілограм ковбаси просять близько 700 грн, тоді як аналогічна продукція на підконтрольній частині України оцінюється в 300 грн. Радикально відрізняються і ціни на побутову хімію — чоловічий дезодорант у Лисичанську можна купити за 400 грн, проти ціни у 74 грн у Києві.

Ціна на ковбасу в окупації

Наголошується, що продукти, необхідні для елементарного виживання коштують у два рази дорожче, але доступніші за перелічені вище товари. Вартість батона хліба – близько 30 грн, а кілограма картоплі – 25 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни тільки зростатимуть і в підконтрольній частині України — цукор уже почав дорожчати і цей процес зупинятися не збирається. Крім цукру в ціні росте і вершкове масло. Зазначимо, що частина продукції знижується у вартості — трохи подешевшало борошно.