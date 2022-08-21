Колбаса по 700 грн: что происходит с ценами в оккупации россией

Жителям оккупированной территории все труднее обеспечивать свои бытовые потребности

Пока Черноморские и Азовские курорты Украины попавшие в российскую оккупацию снижают цены на свои услуги, чтобы привлечь тех немногих отдыхающих, которые также оказались на временно захваченных территориях, стоимость бытовых товаров растет. Выживать на оккупированных территориях становится сложнее — многие жители потеряли возможность заработка, а продукты домашнего хозяйства обесцениваются.

Так, на территории оккупированной Боровой, цены на завозную продукцию растут. Подорожание фиксируют в несколько раз — за водопроводный кран просят 400 грн вместо 60, а за электрочайник 1000 грн против 300. Сообщается также, что шина для легкового авто стоит от 5000 грн.

При этом, чтобы заработать, местные жители продают выращенные ими продукты огородничества и животноводства, вот только этот заработок снижается. У людей скупают молоко по цене от 6 до 8 грн за литр, продать вырезку мякоти свиньи можно лишь за 70-100 грн. Из-за того, что предприятия не могут обеспечить сотрудников и несут финансовые потери, они закрываются.

В зоне, где были активные бои, ситуация еще напряженнее. За килограмм колбасы просят около 700 грн, тогда как аналогичная продукция на подконтрольной части Украины оценивается в 300 грн. Радикально отличаются и цены на бытовую химию — мужской дезодорант в Лисичанске можно купить за 400 грн, против цены в 74 грн в Киеве.

Цена на колбасу в оккупации

Отмечается, что продукты, необходимые для элементарного выживания стоят в два раза дороже, но доступнее чем вышеперечисленные товары. Стоимость батона хлеба — около 30 грн, а килограмма картошки — 25 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цены будут только расти и в подконтрольной части Украины — сахар уже начал дорожать и этот процесс останавливаться не собирается. Кроме сахара в цене растет и сливочное масло. Отметим, что часть продукции снижается в стоимости — незначительно подешевела мука.