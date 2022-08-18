Треть заводов работать не будет: чего ждать от цен на сахар в Украине

В этом году сахарной свеклы планируют собрать чуть меньше, чем в 2021 — на 20 процентов

Середина августа означает активное начало процесса зимних закаток, что, в свою очередь, влияет на спрос населения на сахар. Неудивительно, что цены на эту продукцию слегка поднялись, но это еще не предел. По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, стоимость сахара в ближайшее время снова изменится в сторону подорожания. Не последним фактором, влияющим на это, является отказ работать минимум десяти из 32 имеющихся в Украине сахарных заводов.

Больше деталей специалистка рассказала изданию "РБК-Украина". Литвин подчеркнула, что предприятия решили приостановить свое функционирование из-за подорожания газа, который очень важен в производстве сахарной продукции.

При этом она уверена, что Украина способна самостоятельно обеспечить себя сахаром. На это повлияет и большинство работающих заводов, и количество сахарной свеклы, которую планируют собрать аграрии в нынешнем сезоне. По словам эксперта, в 2022 году под эту культуру занято 179 тысяч гектар посевной площади, что на 20% меньше, чем в прошлом. Однако даже такого количества Украине вполне будет достаточно.

"Урожай нового года, скорее всего, позволит перекрыть внутреннюю годовую нужду Украины, поэтому переживать за наличие сахара на протяжении следующего года причин нет", — подчеркнула Светлана Литвин.

Однако представительница УКАБ добавила, что подорожания этой продукции избежать не удастся. На это влияют нынешние газовые тарифы, а также слегка ограниченный спрос при достаточном предложении.

"Производители сахара будут вынуждены поднимать цену на сахар, чтобы получить хотя бы минимальный уровень рентабельности. И именно закрытие десяти сахарных заводов свидетельствует о том, что балансировать производителям сахара будет сложно", — резюмирует эксперт.

Средние цены на сахар в августе по Украине. Данные: портал "Минфин"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились цены на большинство самых популярных среди украинцев продуктов. Большинство из них подорожало, но некоторые и весьма снизились в стоимости.

Впрочем, эксперты прогнозируют новый скачок цен — уже осенью 2022 года. Что именно подорожает, читайте в нашем подробном материале.