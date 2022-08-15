В ожидании дефицита: какие продукты закупить сейчас, чтобы зимой ни в чем не нуждаться

Кроме консервации стоит запастись крупами, макаронными изделиями, мясными и другими продуктами питания

В Украине продолжается полномасштабная война с российским оккупантом. На фоне тревожных новостей и удорожания продуктов питания украинцы пытаются запастись самым необходимым, чтобы пережить будущую зиму. Поэтому очень важно знать, какие продукты нужно закупать на зиму уже сегодня.

Диетолог Татьяна Лакуста сделала специальный список, в котором прописала все необходимые заготовки, которые имеют в своем составе важные для организма человека витамины и минералы. Эти продукты также долго хранятся.

Заготовка питания в ожидании дефицита

Питание должно быть долговременным в хранении, но иметь самые высокие из возможных нутритивных ценностей, то есть гречка/пшено, а не рис. Питание должно планироваться не наугад, а по содержанию в продуктах БЖУ (белки, жиры и углеводы). Отдельное питание должно быть продумано, каким можно воспользоваться, как сухой паек.

Списки продуктов на зиму 2022 года

Углеводы:

Макароны цельнозерновые (цз)

Гречка (киноа)

Мука белая и тц

Пшено желтое

Пшеничная, ржаная крупа

Овес плющеный, цельный

Кукуруза консервированная

Сахар

Мед

Жиры:

Консервы печени трески

Оливки

Орехи, семена

Масло

Сливочное масло

Белки:

Мороженая рыба — скумбрия, матиас сельдь, щепа, хек без льда

Мясо/рыба сушеная

Мясо/птица/печень тушеная, мороженая

Мясо с костью

Желатин, сухой белок яйца, сухой белок молока

Паштет, соевое мясо

Тунец в собственном соке

Сардины в собственном соке

Растительные продукты:

Паста томатная

Сушеные травы, сушеный лук, гранулированный чеснок

Травы мороженые с маслом

Мороженые овощные смеси

Горошек консервированный

Варенье/джем

Квашение овощей

Пектин или клетчатка сухая

Фасоль, нут, маш (азиатская фасоль), чечевица – сухие и в консервах

Дрожжи, соль

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.