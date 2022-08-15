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В ожидании дефицита: какие продукты закупить сейчас, чтобы зимой ни в чем не нуждаться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие продукты питания стоит закупить для зимних запасов в 2022 году
Какие продукты питания стоит закупить для зимних запасов в 2022 году

Кроме консервации стоит запастись крупами, макаронными изделиями, мясными и другими продуктами питания

В Украине продолжается полномасштабная война с российским оккупантом. На фоне тревожных новостей и удорожания продуктов питания украинцы пытаются запастись самым необходимым, чтобы пережить будущую зиму. Поэтому очень важно знать, какие продукты нужно закупать на зиму уже сегодня.

Диетолог Татьяна Лакуста сделала специальный список, в котором прописала все необходимые заготовки, которые имеют в своем составе важные для организма человека витамины и минералы. Эти продукты также долго хранятся.

Заготовка питания в ожидании дефицита

  1. Питание должно быть долговременным в хранении, но иметь самые высокие из возможных нутритивных ценностей, то есть гречка/пшено, а не рис.
  2. Питание должно планироваться не наугад, а по содержанию в продуктах БЖУ (белки, жиры и углеводы).
  3. Отдельное питание должно быть продумано, каким можно воспользоваться, как сухой паек.

Списки продуктов на зиму 2022 года

Углеводы:

  • Макароны цельнозерновые (цз)
  • Гречка (киноа)
  • Мука белая и тц
  • Пшено желтое
  • Пшеничная, ржаная крупа
  • Овес плющеный, цельный
  • Кукуруза консервированная
  • Сахар
  • Мед

Жиры:

  • Консервы печени трески
  • Оливки
  • Орехи, семена
  • Масло
  • Сливочное масло

Белки:

  • Мороженая рыба — скумбрия, матиас сельдь, щепа, хек без льда
  • Мясо/рыба сушеная
  • Мясо/птица/печень тушеная, мороженая
  • Мясо с костью
  • Желатин, сухой белок яйца, сухой белок молока
  • Паштет, соевое мясо
  • Тунец в собственном соке
  • Сардины в собственном соке

Растительные продукты:

  • Паста томатная
  • Сушеные травы, сушеный лук, гранулированный чеснок
  • Травы мороженые с маслом
  • Мороженые овощные смеси
  • Горошек консервированный
  • Варенье/джем
  • Квашение овощей
  • Пектин или клетчатка сухая
  • Фасоль, нут, маш (азиатская фасоль), чечевица – сухие и в консервах
  • Дрожжи, соль

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.

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#Мясо #Рыба #Продукты #Еда #Крупы