В ожидании дефицита: какие продукты закупить сейчас, чтобы зимой ни в чем не нуждаться
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Кроме консервации стоит запастись крупами, макаронными изделиями, мясными и другими продуктами питания
В Украине продолжается полномасштабная война с российским оккупантом. На фоне тревожных новостей и удорожания продуктов питания украинцы пытаются запастись самым необходимым, чтобы пережить будущую зиму. Поэтому очень важно знать, какие продукты нужно закупать на зиму уже сегодня.
Диетолог Татьяна Лакуста сделала специальный список, в котором прописала все необходимые заготовки, которые имеют в своем составе важные для организма человека витамины и минералы. Эти продукты также долго хранятся.
Заготовка питания в ожидании дефицита
- Питание должно быть долговременным в хранении, но иметь самые высокие из возможных нутритивных ценностей, то есть гречка/пшено, а не рис.
- Питание должно планироваться не наугад, а по содержанию в продуктах БЖУ (белки, жиры и углеводы).
- Отдельное питание должно быть продумано, каким можно воспользоваться, как сухой паек.
Списки продуктов на зиму 2022 года
Углеводы:
- Макароны цельнозерновые (цз)
- Гречка (киноа)
- Мука белая и тц
- Пшено желтое
- Пшеничная, ржаная крупа
- Овес плющеный, цельный
- Кукуруза консервированная
- Сахар
- Мед
Жиры:
- Консервы печени трески
- Оливки
- Орехи, семена
- Масло
- Сливочное масло
Белки:
- Мороженая рыба — скумбрия, матиас сельдь, щепа, хек без льда
- Мясо/рыба сушеная
- Мясо/птица/печень тушеная, мороженая
- Мясо с костью
- Желатин, сухой белок яйца, сухой белок молока
- Паштет, соевое мясо
- Тунец в собственном соке
- Сардины в собственном соке
Растительные продукты:
- Паста томатная
- Сушеные травы, сушеный лук, гранулированный чеснок
- Травы мороженые с маслом
- Мороженые овощные смеси
- Горошек консервированный
- Варенье/джем
- Квашение овощей
- Пектин или клетчатка сухая
- Фасоль, нут, маш (азиатская фасоль), чечевица – сухие и в консервах
- Дрожжи, соль
Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.
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