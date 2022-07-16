В Украине дорожает сахар: надолго ли и что на это влияет

Один из влияющих на цену факторов — начало сезона консервации

Пока в Украине прогнозируется незначительное снижение стоимости практически всей мясной продукции, сахар продолжает медленно, но уверенно ползти вверх по ценовой лестнице. В среднем цена за килограмм составляет около 30 гривен, но в ближайшие недели все может измениться еще больше.

Что именно влияет на этот рост, стало известно от аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин. Как пишет "РБК-Украина", только за июнь сахар стал одним из рекордсменов подорожания среди другой популярной в Украине продукции.

Пока что рассчитывать на снижение цен не стоит — это состоится уже ближе к началу осени. Пока же свое влияние на стоимость сахара имеют сразу несколько причин:

повышение спроса из-за начала сезона "закруток" — многие запасаются компотами и вареньем на зиму;

рост цен на топливо и другие энергоносители, подорожание стоимости доставки продукции и сырья;

конец сезона, который традиционно является чуть более дорогим.

Однако долго с такой стоимостью сахара украинцам мириться не придется. Сбор сахарной свеклы начинается в сентябре, напоминает Литвин, что позволит рынку наполниться новой, свежей продукцией.

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Впрочем, здесь главное, чтобы на урожайность не повлияли погодные условия и нынешние непростые военные реалии. К тому же на цену может повлиять и рост инфляции в стране, что также связан с боевыми действиями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились или изменятся в ближайшем будущем цены на самые популярные товары среди украинцев. Речь не только о продукции, но и топливе.